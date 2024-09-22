Война не заканчивается: как долго РФ сможет идти в наступление

У российских оккупантов есть проблемы с вооружением, но у них еще есть силы, чтобы атаковать украинские позиции.

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Когда закончится война / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

У российских оккупантов есть большие проблемы с бронетехникой, крупнокалиберной артиллерией. Однако у РФ есть еще большие запасы советского оружия, которое враг расконсервирует и вводит в бой. Это дает оккупантам возможность проводить наступательные действия до конца 2025 года. Об этом во время чата на Главреде заявил азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

Несмотря на использование небольшого количества техники, РФ бросает в штурм огромное количество оккупантов, устраивая "мясные штурмы".

"У России до конца 2025 года будет возможность проводить наступательные действия живой силой. РФ уже сейчас использует мало техники и больше живой силы. Это то, что называют российскими "мясными штурмами". Это нонсенс, когда против укреплённой линии обороны российские солдаты наступают на мотоциклах", - говорит Рустамзаде. видео дня

В то же время у России еще не заканчиваются запасы ракет, но у врага проблема с управляемым оружием, которое бьёт на глубину до 100 км.

"Из-за того, что у россиян таких ракет нет, они вынуждены использовать Искандеры, которых производится мало, либо ракеты KN-23, например, для того, чтобы нанести удар по опорному пункту батальона – это совершенно не оправдано ни с экономической, ни с военной точек зрения. У россиян был пробел в управляемых ракетах дальностью 50-100 км, вот они и пытаются этот пробел заполнить", - добавил эксперт.

Рустамзаде также отметил, что Украина создает России проблемы с разведкой своими дронами-перехватчиками. К тому же Украина выигрывает разведбой, так как имеет возможность получать данные от западных партнеров.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Когда закончится война - главные новости

Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Игорь Олейник отметил, что война между Россией и Украиной может затянуться, особенно если начнутся переговоры. Лучший шанс на победу для Украины возникнет только в случае распада России, но этот сценарий маловероятен.

Майор ВСУ Алексей Гетьман указал на важный нюанс. Если у РФ будет возможность атаковать Украину ракетами и дронами, то нельзя будет считать, что война закончилась. Он убежден, что Украине полностью нужно разбить российскую армию и сделать так, чтобы у РФ исчезла возможность действовать агрессивно.

Украинская "формула мира" / Инфографика: Главред

Позже появился неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса. Он отметил, что РФ применяет численное преимущество в войне из-за чего боевые действия могут продолжаться в этом и следующем году.

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