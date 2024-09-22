'Свет будет по 4-5 часов в сутки': украинцев предупреждают об отключении АЭС

Энергосистема Украины работает не так надежно, как того хотелось бы - какие риски для украинцев существуют.

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В Украине введут аварийные отключения / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Эксперт по энергетике Сергей Дяченко рассказал, что в случае отключения АЭС от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света.

"Если наши АЭС придется отключить от энергосистемы, то у нас будут аварийные режимы работы. В частности, электроснабжение будет по 4-5 часов в сутки. Такой сценарий развития событий очень негативный. Впрочем, стоит заметить, что россияне бьют по распределительной системе. Наши энергетики уже научились очень быстро ее восстанавливать. Также созданы существенные запасы электроэнергии и быстро специалисты чинят уничтоженные распределительные станции. К примеру, во время последнего обстрела. Через три недели наша энергосистема заработала в нормальном режиме и мы идем почти без отключений света", - пояснил Дяченко для "Еспресо".

По словам эксперта, если удастся избежать больших разрушений в энергосистеме, то зимой можно ожидать положительный график энергоснабжения.

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"Конечно, наша энергосистема работает не так надежно, как того хотелось бы. Впрочем, снижение температур помогло наладить нашу энергосистему и график отключений. Если все будет хорошо и мы избежим дополнительных разрушений нашей энергетической системы, то сможем пройти зиму в более-менее нормальных условиях", - добавил он.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, что в правительстве заявили, что отключений света в Украине зимой не будет. Чиновники сообщили, что несмотря на риски обстрелов, недостаток генерации и возможные сбои в работе восстановленного оборудования, правительство Украины сохраняет оптимизм относительно ситуации с энергоснабжением.

В докладе ООН сообщили, что в Украине будет свет по несколько часов в день и без тепла. Аналитики прогнозируют, что зимой отключения электроэнергии могут длиться от 4 до 18 часов в сутки. Последствия атак будут долговременными и потребуют комплексного подхода.

В Укрэнерго заявили о серьезном дефиците в энергосистеме. В энергосистеме Украины сохраняется серьезный дефицит. Поэтому для его преодоления "Укрэнерго" будет заказывать аварийную помощь у соседних стран. Также призывают украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

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