Восстановление Чигиринской АЭС: Кошарная раскрыла, почему станция не нужна Украине

Эпоха гигантомании и больших атомных энергоблоков закончилась, считает эксперт Ольга Кошарная.

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Для чего Украина хочет восстановить АЭС на Черкасщине / коллаж: Главред, фото: Википедия

В интервью Главреду независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная отреагировала на информацию о восстановлении Чигиринской АЭС и оценила эту перспективу "Энергоатома".

"Она нам не нужна. Эпоха гигантомании и больших атомных энергоблоков закончилась. И заявления о строительстве девяти энергоблоков AP1000 по технологии Westinghouse - это нарушение статьи 29 закона о рынке электроэнергии, которая содержит норму о том, что на любую новую генерирующую мощность должен проводиться тендер. "Энергоатом" самостоятельно решил, что это будет AP1000, хотя есть и другие производители таких больших реакторов", - отметила Кошарная.

Она также заявила, что никто не знает, какой будет послевоенная экономика в Украине. Украина сейчас потеряла 50% потребителей из-за разрушения крупных промышленных предприятий, металлургических и ферросплавных заводов и тому подобное. 7 миллионов населения выехали, то есть потребление уменьшилось вдвое.

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Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

"Каким оно будет после войны - надо решать после победы. Для меня было удивительно увидеть, что в апреле 2023 года была принята энергетическая стратегия до 2050 года. То есть год продолжается полномасштабная война, но принимают тайную стратегию, без участия экспертов. Поскольку я участвовала в обсуждении предыдущей энергетической стратегии до 2035 года, которая была принята в 2017 году, то новая стратегия должна базироваться на экономических, более-менее реальных прогнозах, и уже после этого "Укрэнерго" с использованием компьютерных кодов моделирует наиболее оптимальный микс генераций. То есть рассчитывает, сколько должно быть базовой, сколько маневровой генерации, каким должен быть резерв для поддержания частоты в энергосистеме и т.д.", - рассказала эксперт.

Раз в год "Укрэнерго" делает отчет по достаточности генерирующих мощностей Украины на 10 лет в соответствии с законом о рынке электроэнергии и ежегодно пересматривает ее.

"В последнем отчете, который я видела в ноябре 2023 года, "Энергоатом" непредвиденный. Там говорилось о недостатке систем накопления электроаккумуляторов, предусмотрены быстрые маневровые газовые мощности, тепловые электростанции на биотопливе. Я сейчас не помню всех цифр в гигаваттах, но в отношении "Энергоатома" там указано, что он считает, что построит два энергоблока Х-3 и Х-4, которых не учитывали при моделировании", - добавила Кошарная.

Главный субъект рынка - это "Укрэнерго", который моделирует и планирует развитие энергосистемы. И того, о чем заявляет "Энергоатом", в планах "Укрэнерго" нет, считает эксперт.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, что глава Укрэнерго сделал важный прогноз об отключении света зимой. Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что ограничения света будут 3-4 года в Украине. В большинстве стран подавляющее большинство возобновляемых источников электроэнергии - ветровые, тогда как в Украине солнечных электростанций около 70 процентов.

Стало известно, что жесткие ограничения отключения света будут действовать 5 часов. По данным компании, в разные часы будут действовать различные обстяги отключений электроэнергии. В течение пяти часов энергетики будут применять сразу две очереди отключений.

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