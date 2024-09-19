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Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

Юрий Берендий
19 сентября 2024, 16:41
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В докладе ООН говорится, что в зимний период миллионы украинцев могут остаться без тепла, отключения света будут длиться от 4 до 18 часов в день.
Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН
Украина может столкнуться с катастрофическими последствиями / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Эксперты, опрошенные Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), прогнозируют, что зимой отключения электроэнергии могут длиться от 4 до 18 часов в сутки. Об этом говорится в докладе наблюдателей.

"Эта зима будет очень сложной. Люди, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране. Любые новые атаки, которые приведут к более длительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия", - заявила руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл.

Она отметила, что последствия атак будут долговременными и потребуют комплексного подхода для восстановления критической инфраструктуры и привлечения виновных к ответственности.

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Миссия посетила семь поврежденных электростанций и 28 населенных пунктов, пострадавших от атак, и пришла к выводу, что удары угрожают водоснабжению, канализации, теплоснабжению, здравоохранению и экономике страны.

Отмечается, что особенно сложная ситуация в городских районах, где большинство домов подключены к централизованному отоплению, для которого необходимы электрические насосы.

По оценкам ООН, без аварийного электроснабжения миллионы жителей могут остаться без тепла.

Эксперты отмечают, что летом 2024 года энергетические проблемы стали второй по распространенности причиной, по которой украинцы покидали страну. Ожидается, что зимой ситуация с энергосистемой ухудшится из-за низких температур. По прогнозам специалистов, дефицит электрогенерации приведет к отключениям электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов ежедневно.

По состоянию на июнь, 73% тепловых электростанций были выведены из строя. Если прошлой зимой основными целями атак были объекты электропередачи, то с марта 2024 года удары преимущественно направлены на объекты генерации. Одна из крупных энергетических компаний сообщила, что в этом году было повреждено втрое больше энергоблоков, чем зимой 2022-2023 годов.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине - что известно о графиках отключения электроэнергии

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация с электроснабжением в зимний период может быть крайне тяжелой, и жители Запорожской области должны готовиться к возможным полным отключениям электричества. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров на брифинге, добавив, что власти уже готовят социальную инфраструктуру к возможному блэкауту.

Зима 2024-2025 годов станет самым большим испытанием для Украины с момента начала полномасштабной агрессии со стороны России, сообщает Международное энергетическое агентство (IEA).

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко во время правительственных слушаний заявил, что страна имеет реальные шансы пройти зиму без длительных отключений электроэнергии, при условии отсутствия новых критических атак на энергосистему со стороны России.

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