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Украине будет очень тяжело пережить зиму: что ждет энергетику

Анна Косик
19 сентября 2024, 14:48
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После двух пережитых зим украинцев ждет серьезное испытание.
Лампочка, энергосистема
Следующая зима будет самой сложной с начала полномасштабной войны / Коллаж: Главред, фото: flickr

Предстоящая зима 2024-2025 будет самым серьезным вызовом для Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (IEA).

Гендиректор Фатих Бироль подчеркнул, что ситуация в энергосистеме этой зимой будет одной из самых острых, даже если рассматривать энергетические проблемы безопасности всего мира.

В связи с этим IEA предложили десять мер для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Однако уточнений относительно того, о каких именно мерах идет речь не было.

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Энергетическое агентство также выразило обеспокоенность из-за ситуации в Молдове, ведь прекращение транзита российского газа через Украину планируется уже в конце 2024 года. Это может создать значительные риски для энергетической безопасности.

Что такое Международное энергетическое агентство?

Международное энергетическое агентство (IEA) - автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Главной задачей МЭА является реализация Международной энергетической программы, основные моменты которой отражены в соответствующем соглашении в виде четких международных обязательств для ее сторон, пишет Википедия.

Отключение света в Украине зимой

Многие эксперты и представители отрасли энергетики утверждают, что следующая зима для украинцев будет непростой. Как ранее объяснила эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная, основным фактором этого будут российские обстрелы, которые не прекратятся.

Накануне она также отметила, что довольно трудно прогнозировать что-то заранее, однако стоит быть готовыми к таким ситуациям, когда свет может быть только по четыре часа в сутки.

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Украина имеет все шансы пройти зимний сезон в нормальном режиме, без многочасовых отключений света, если страна-агрессор Россия не будет наносить новых критических ударов по энергосистеме.

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