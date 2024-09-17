Просчитывают разные сценарии: в 'Нафтогазе' объяснили, что будет зимой с газом в Украине

Чернышов сообщил, что все потребности украинских потребителей обеспечены украинским газом.

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Будет ли зимой отопление в Украине / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в кулуарах встречи YES рассказал, что "Нафтогаз" нарастил добычу и планирует пройти зиму за счет только украинского газа.

Чернышов также сообщил, что есть запас газа, закупленного за рубежом за средства Европейского банка реконструкции и развития.

"С банком ЕБРР существует уже несколько лет так называемая Emergency Credit Line. Эту Emergency Credit Line мы используем ежегодно для того, чтобы сформировать определенный запас для возможных сценариев, которые мы тоже просчитываем. Этот запас фактически остается на таможенном складе страны и не импортируется в страну", - рассказал Чернышов в комментарии для "Интерфакс-Украина". видео дня

Что такое "Нафтогаз Украины"? "Нафтогаз Украины" - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также природного газа, сообщает "Википедия".

Он добавил, что для "Нафтогаза" это обычная технологическая процедура, которая проводится ежегодно.

Как сообщил председатель правления компании, в прошлом году была кредитная линия от ЕБРР в размере 300 млн евро, в этом году - 200 млн евро.

"Все потребности украинских потребителей обеспечены украинским газом", - подчеркнул Чернышов.

Напомним, что в Украине отменяют плату за газ для части потребителей. В трех областях Украины во время следующего отопительного сезона отменят плату за газоснабжение. Это также касается регионов, где ведутся активные боевые действия.

ЕС хочет качать газ по российско-украинскому газопроводу. Сейчас с Киевом ведется диалог по закачке в российско-украинскую трубу газа из Азербайджана. Это даст возможность странам ЕС избавиться от прямой зависимости от России.

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