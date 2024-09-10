Внутрь лезть не нужно: девушка показала, как почистить радиатор отопления от пыли

Убрать пыль из-за радиатора еще никогда не было так просто с помощью этого лайфхака для уборки.

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Девушка показала, как почистить радиатор отопления от пыли / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Очистка радиатора от пыли - очень непростая и утомительная работа. Если у вас радиатор с решеткой сверху, пыль со временем может застрять внутри прибора, и даже если радиатор плоский, между ним и стеной остается достаточно места для скопления грязи.

Но как же попасть внутрь радиатора, чтобы его почистить? По словам одной женщины в TikTok, есть простой способ сделать это с помощью предмета, который, скорее всего, у вас уже есть.

Пользовательница TikTok, известная под ником Washy_Wash, говорит, что для очистки радиаторов от пыли нужен только фен и немного терпения.

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В своем видео женщина сначала намочила полотенце, отжала его, чтобы оно стало влажным, и положила под радиатор. Затем она взяла фен и провела им по верхней части радиатора, ожидая, пока комки скопившейся пыли выпадут через нижнюю часть радиатора, где их соберет полотенце.

Как почистить радиатор отопления от пыли / Фото: скриншот с видео

В качестве альтернативы можно использовать фен без полотенца под ним и просто собрать пыль пылесосом.

Однако влажное полотенце предназначено для того, чтобы пыль прилипала к поверхности и не сдувалась под действием силы фена. Если вы выберете метод пылесоса, вам, возможно, придется гонять пыль по дому, если фен выдует комки из-под радиатора.

Смотрите видео о том, как очистить батареи отопления от пыли:

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