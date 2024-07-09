В Украине отменяют плату за газ для части потребителей: названы области

В трех областях Украины во время следующего отопительного сезона отменят плату за газоснабжение. Это касается регионов, где ведутся активные боевые действия.

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В три области Украины потребителям планируют поставлять сжиженный газ бесплатно / Коллаж: Главред, фото: flickr

В Харьковской, Донецкой и Сумской областях отменят оплату за одну из коммунальных услуг - газоснабжение во время следующего отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В рамках экспериментальной инициативы, разработанной с целью обеспечения сжиженным газом уязвимых категорий населения, проживающих на территориях активных боевых действий, сначала было предусмотрено нововведение только для жителей Харьковщины.

Впоследствии географию решили расширить на еще два уязвимых региона. Сейчас проект соответствующего постановления разрабатывается Министерством энергетики вместе с Минреинтеграции, громадами, областными военными администрациями и другими участниками.

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"В рамках гуманитарного реагирования мы хотим обеспечить бытовым газом как можно больше уязвимых граждан на прифронтовых территориях. Поэтому не будем ограничиваться Харьковщиной. Распространим проект на Сумскую и Донецкую области", - пояснила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Таким образом, в рамках проекта, жители трех областей смогут получить гуманитарную помощь на отопительный сезон в виде баллонов со сжиженным газом. В Минреинтеграции подчеркнули, что одним из важных аспектов реализации этого является привлечение международных партнеров, которые могут предоставить необходимые ресурсы и поддержку.

Что такое Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины? Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) - министерство, является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Министерство обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий Украины и прилегающих к ним территорий, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), гражданам Украины, которые находятся на деоккупированных территориях (ДОТ), на территориях, которые временно оккупированы (ВОТ), украинским беженцам за рубежом и насильно депортированным гражданам Украины, пишет Википедия.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - что известно

Недавно власти Украины подписали меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), который предусматривает постепенное повышение тарифов на газ и свет сразу после окончания войны.

Напомним, украинцы, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 20% совокупного дохода семьи, имеют право на субсидию, то монетизированная (предоставляется денежными средствами) помощь компенсирует рост тарифов на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что нового повышения тарифов на электроэнергию в Украине в ближайшее время не планируется, а недавно установленный тариф в 4,32 гривны за киловатт остается зафиксированным до 30 апреля 2025 года.

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