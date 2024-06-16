Раздадут деньги на оплату ЖКХ: в Минсоцполитики рассказали, как их получить

Украинцы, которые тратят на коммуналку более 20% совокупного дохода семьи, имеют право получить субсидию, сообщили в Минсоцполитики.

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Как правильно оформить денежную помощь на коммуналку? Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Украинцы, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 20% совокупного дохода семьи, имеют право на субсидию, то монетизированная (предоставляемая денежными средствами) помощь компенсирует рост тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает Министерство соцполитики.

По словам чиновников, субсидия предоставляется людям, если их домохозяйство платит за коммунальные услуги больше, чем определенный им обязательный платеж.

Платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Кроме того, имеет значение имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления. Ведь за электроэнергию, потребленную сверх установленного норматива, семья будет платить за свой счет.

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Оформить жилищную субсидию может:

один из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, арендующий жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении (даже без заключения договора аренды);

по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;

индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении. Однако, при подаче заявления не забудьте отметить, кто фактически проживает в квартире/доме. Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 суток, то он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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