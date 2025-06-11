Что означает название 'гривня' и откуда слово происходит: что вы не знали о нацвалюте

С XI века в Киевской Руси появились так называемые киевские гривни, которые имели шестиугольную форму.

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"Гривня" впервые встречается в Повести временных лет / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Так Званий"

Кратко:

"Гривня" впервые встречается в Повести временных лет

Само слово "гривня" произошло от слова "грива"

В 1996 году окончательно была принята гривня, как официальная валюта Украины

Еще в давние времена где-то, около тысячи лет назад, слово "гривня" имела несколько значений. Одно из которых означало весовую меру. Итак, откуда взялось слово "гривня"? Автор Youtube-канала "Так Званий" рассказал об этом.

""Гривня" в значении весовой единицы впервые встречается в Повести временных лет, где князь Олег, придя с севера, стал властвовать в Киеве, и установил варягам давать из Новгорода гривен 300 в год. Во времена Владимира Великого появилась денежная валюта. Это были злотники и сребреники. На лицевой стороне чеканился образ князя. А на реверсе отображали княжеский родовой знак - трезубец", - говорит блогер.

С XI века в Киевской Руси появились так называемые киевские гривни, которые имели шестиугольную форму.

"Весила такая гривня 150 г серебра. Однако просуществовала она только до татаро-монгольского нашествия. Были еще новгородские, черниговские и волжские гривни. Все они имели разную форму и вес. Черниговская очень похожа на киевскую. Новгородская была в виде серебряных палочек, а волжская похожа на маленькую лодку", - говорится в сообщении.

Само слово "гривня" произошло от слова "грива".

"Грива - это шея или затылок... Наши предки гривной называли нашейное украшение в виде обруча, которое имело гладкую форму и было произведено из ценного металла: золота или серебра", - говорит блогер.

Копейка, которая появилась в XVI веке произошла от слова "капйо". Названа так из-за изображения на монете Георгия Победоносца с копьем.

"В 1917 году после образования УНР, Центральная Рада ввела новую национальную валюту - гривня. Ранее использовали карбованец. Купюры "гривни" напечатали в таких вариантах: 2, 10, 100, 500, 1000 и 2000 грн. На этих купюрах были расписаны изысканные орнаменты украинского барокко, а также изображен трезубец. И уже 25 августа 1996 года окончательно была принята гривня, как официальная валюта независимой Украины", - отметил историк.

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Что такое Youtube-канал "Так Званий" Youtube-канал "Так Званий" - это канал об истории Украины. Автора канала зовут Артем. Как он сам говорит: ведет свой канал об "исторических, политических и культурных событиях прошлого Украины". На Youtube-канал "Так Званий" подписалось более 45 тыс пользователей.

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