Проверки газовых счетчиков: при каком из нарушений "голубое топливо" отключат

В Украине с нынешнего года возобновили проведения обязательного технического осмотра газового оборудования в квартирах и домах.

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Как поверить газовый счетчик? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине с 2024 года возобновили проведение обязательного техосмотра газового оборудования в квартирах и домах. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда.

При этом, сообщают чиновники, бригады от представителей газовых компаний обязаны выявлять нарушения, за которые сразу же отключают от газа. В частности, это может быть, к примеру, демонтаж стены между комнатами с нарушением проекта – в результате чего спальное место не отделено стеной от газового оборудования.

Как, подлежит отключению от системы газоснабжения оборудование жилых и общественных домов с установкой заглушки при:

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наличия утечек газа;

неисправной автоматики безопасности;

неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

не обеспечение владельцем (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем) технического обслуживания);

не соответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

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Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, говорил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

В Украине нужно увеличить тариф на электроэнергию для населения минимум до 7,5 грн/кВт. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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