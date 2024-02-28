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Вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду: в Нацбанке дали прогноз

Дмитрий Видоменко
28 февраля 2024, 12:00
В Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. В Национальном банке, в частности, прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода.
Вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду: в Нацбанке дали прогноз
Поднимутся ли тарифы на отопление и горячую воду: прогноз Нацбанка / Коллаж: Главред, коллаж фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. В Национальном банке прогнозируют, что в первую очередь подорожают отопление и горячая вода. Об этом сообщили в самом регуляторе.

Впрочем, точных сроков этого пока нет – по прогнозу, отмену соответствующего моратория на повышение тарифов можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

В НБУ отметили, что само повышение будет поэтапным и растянется во времени.

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На сколько же украинцам повысят тарифы, в НБУ также не берутся говорить. Там лишь отмечают, что те будут увеличиваться вплоть до экономически обоснованного уровня.

"Прогноз предполагает сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – говорится в сообщении.

Что будет с другими тарифами на ЖКХ

В целом же, отметили в Нацбанке, "на период высоких безопасностных рисков" в Украине ожидается сохранение неизменных тарифов на большинство услуг ЖКХ. Впрочем, о каких именно услугах идет речь, не уточняется.

Тем не менее, отметили в регуляторе, корректироваться тарифы на эти услуги все-таки будут. Хотя "сроки и параметры этого являются сферой неопределенности прогноза".

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Сколько украинцы заплатят за газ за февраль

В то же время, в феврале 2024 года газ для бытовых клиентов в Украине будет стоить столько же, как и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не меняются.

В целом большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза Украины", а потому платят 7,96 грн за кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах Украины.

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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коммунальные тарифы услуги ЖКХ тарифы на отопление
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