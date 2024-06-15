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Без электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимой

Анастасия Заремба
15 июня 2024, 09:00
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Восстановление энергосистемы вряд ли позволит полностью отказаться от аварийных отключений в ближайшие годы.
Энергетика, электроэнергия, обстрелы
Отключения света в Украине могут длиться в среднем по 6-10 часов в зависимости от региона - эксперты / Главред

Российские удары по энергообъектам в Украине, которые стали причиной отключений электроэнергии, к концу года рискуют стать продолжительнее, чем сейчас. Всему виной масштабы повреждений, из-за чего украинцам придется жить с отключениями электроэнергии не только зимой, но и даже в случае окончания военных действий. Ведь на восстановление системы понадобятся и время, и средства. Главред узнавал, чего украинцам ждать в будущем отопительном сезоне.

Гигаватты для бизнеса, но не для населения

Напомним, что страна-агрессор Россия возобновила практику массированных ракетных ударов по энергетике Украины с марта 2024 года. С тех пор украинская энергетика уже шесть раз подвергалась атакам. Как следствие, по словам президента Владимира Зеленского, были уничтожены 80% украинских ТЭС и треть гидрогенерации Украины.

Выступая на открытии конференции по восстановлению Украины в Берлине 11 июня, Зеленский призвал европейских партнеров предоставить оборудование с остановленных европейских электростанций и оказать прямую финансовую поддержку для функционирования украинской энергетики.

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"Вследствие ударов российских ракет и дронов уже уничтожено 9 гигаватт нашей мощности. При том, что пик потребления энергии в Украине в прошлую зиму был 18 гигаватт. Так что половины теперь не существует", – заявил президент и подчеркнул, что в более короткой перспективе должно реализоваться также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить.

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Украина до зимы при помощи партнеров намерена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации, заявил Зеленский в Берлине / Фото: ОП

По словам гаранта, до зимы Украина при помощи партнеров намерена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватт в ближайшие годы.

Газовая маневренная генерация – это газопоршневые электростанции, созданные на основе поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на природном или другом горючем газе. По сути она в определенной степени напоминает генератор, однако из такой электростанции получают и тепло, и электричество.

К слову, Украина уже получала такие электростанции от западных партнеров. Например, еще в феврале 2023 года одну такую станцию мощностью 28 МВт и стоимостью $15 млн Украине передали от Агентства США по международному развитию (USAID). Однако в тестовом режиме, согласно сообщению "Энергоатома", ее впервые подключили лишь в октябре прошлого года. Всего, как сообщал USAID, предполагалась покупка 91 такой установки для 32 городов Украины и двух университетов.

Стоит отметить, что озвученную президентом Зеленским идею восприняли со скепсисом. Так, по мнению экс-советницы министра энергетики, чрезвычайного и полномочного посла Ланы Зеркаль, в действительности это нереально.

"Газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления. Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды как ими управлять – в лучших условиях занимает год. В Украине условия не самые лучшие: турбины, которые привезли в прошлом году, так до сих пор и не запустили. Построить четыре гигаватта также нереально – на мировом рынке нет столько производителей оборудования. И нецелесообразно. Все, что можно сделать, – построить фундаменты. Вместо настоящих проектов децентрализованного поколения, которые состоят из микса технологий: батареи, ветер, газ, биомасса…", – считает Зеркаль.

Разделяет опасения экс-чиновницы и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его мнению, даже если дополнительные мощности и будут построены, то они будут снабжать электроэнергией предприятия, а не бытовых потребителей.

"1 ГВт новых ТЭС не будет снабжать население. Это исключительно дело бизнеса, для продолжения рабочего процесса, выпуска товаров и продукции", – отметил Корольчук. При этом эксперт добавляет, что инвестиций может хватить лишь на треть от запланированного объема.

Кто такой Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

О готовности бизнеса построить генерацию заявил и глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"По нашим оценкам, частный бизнес уже готов развивать проекты по строительству генерации объемом около 1 ГВт. И это только начало", – написал он.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что сегодня в Украине нет проектов, которые бы позволили построить такой объем мощностей.

"Для того, чтобы это происходило, такие проекты должны быть на далекой стадии развития – к ним уже должны быть привлечены средства, заказано оборудование, поскольку срок поставки газотурбинной установки занимает год-полтора, и еще полгода уйдет на то, чтобы ее установить. Потому для 1 ГВт мощности нужно иметь минимум год-два в запасе. Конечно, я допускаю, что подобные проекты могут тайно реализовываться без огласки и обсуждения в украинских инженерных кругах, но в целом я в это не верю. В лучшем случае до 1 декабря реально будет установить 200-250 МВт", – объяснил Харченко "Главреду".

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Отключения зимой будут по 8-12 часов?

Впрочем, в условиях постоянных обстрелов со стороны РФ не только восстановление поврежденных объектов, но и строительство новых будут первоочередной задачей в последующие несколько лет. Как рассказал "Главреду" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, украинская тепловая генерация до обстрелов в 80% случаев была устаревшей и требовала обновления, а потому восстанавливать ее с нуля не имеет смысла. Да и в целом строительство новых мощностей – процесс не быстрый.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

"Вопрос строительства новых генерирующих мощностей – это вопрос, который будет решаться не менее пяти лет. И сейчас я не рассматриваю вопрос атомной генерации. Речь идет о необходимой нам при этих обстоятельствах маневровой генерации: тепловой энергетике и гидроэнергетике. Что касается гидроэнергетики, то нам здесь разгуляться негде. Да, гидроэнергетика играла важную роль, но в общем энергобалансе она составляла не более 7%. Поэтому даже если что-нибудь восстановить, этого все равно будет недостаточно", – отметил Гончар.

Но даже если начать восстановление, это вряд ли позволит полностью отказаться от аварийных отключений в ближайшие годы. Причем тест на выносливость системы Украине придется пройти уже этой зимой.

Так, по мнению Михаила Гончара, критической ситуация может стать при условии, если энергосистема будет фатально поражена – тогда, в зависимости от региона, электроэнергии может не быть либо несколько часов в день, либо целыми днями.

ТЭЦ-5, Харьков
Восстановление энергосистемы вряд ли позволит полностью отказаться от аварийных отключений в ближайшие годы, считают эксперты / УНИАН

В то же время доктор технических наук, проректор Университета Короля Данила, профессор Максим Карпаш убежден, что украинцам стоит ждать массовых стабилизационных отключений в режиме 4 часов через 4 часа в лучшем случае. "В худшем будем иметь 6 через 4 (есть) или даже 8 через 2", – отмечает он.

Аналогичного мнения придерживается и Александр Харченко – по его мнению, отключения могут длиться в среднем по 6-10 часов в зависимости от региона (в Киеве, Одессе и Харькове отключения могут быть более длительными). При этом, по его словам, отопление у украинцев все-таки будет, хотя и возможны определенные неудобства.

"Сейчас большинство городских властей работают над тем, чтобы обеспечить предоставление тепла через резервные генерации и установку резервных мощностей в городах. Города ищут все возможные ресурсы, чтобы обеспечить работу систем тепло- и водоснабжения и сделать так, чтобы проблем не было даже в период отключений. Однако жителям многоквартирных домов стоит позаботиться о том, чтобы насосы были обеспечены резервным питанием, поскольку возможна ситуация, когда тепло циркулирует в городской системе, но не попадает в дом из-за отключения электроэнергии", – отметил Харченко.

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики, председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский также считает, что отопление в домах украинцев будет в регионах, обеспеченных газом, а наибольшие проблемы могут возникнуть в Сумской и Харьковской областях ввиду серьезных разрушений: "Например, в Харькове, не отапливается около 23% жилого фонда. Город нужно будет разделять на энергоострова – ставить генераторы, привозить уголь, дрова и создавать запасы".

Кто такой Андрей Закревский

Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики.

Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал".

Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли.

Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

Как на отключения повлияет импорт электроэнергии из ЕС

Как уточняют энергоэксперты, во многом длительность отключений будет зависеть от оказываемой Украине помощи европейских стран. Ведь с 2022 года Украина стала частью объединенной европейской энергосистемы.

"Максимальный физический объем, который нам могут передать, составляет немногим более 2 ГВт. Сейчас действует регуляторное ограничение, которое связано с проблемами европейской энергосистемы и необходимостью построить некоторые объекты внутри Европы, чтобы позволить нам полный импорт в 2-2,1 ГВт вместо 1,7 (пропускная способность для импорта электроэнергии из ЕС, которую ранее озвучивали в Минэнерго. – Главред). Но импорт составляет только 10-15 процентов зимнего потребления Украины, и именно настолько он может улучшить ситуацию с электроэнергией", – говорит Харченко.

По словам Андрея Закревского, Украине стоило бы сосредоточиться на подписании контрактов, которыми бы обеспечивалась снабжение электроэнергией из стран Европы в увеличенных объемах. Это могло бы помочь не только обеспечить Украину электроэнергией в пиковые часы, но и удешевить электроэнергию для конечных потребителей за счет закупок энергии в больших объемах.

"Если этого не сделать, то у нас есть перспективы свалиться в генераторную мафию, как это было в Ливане в 2017-2018 гг., когда установился немой договор между населением, государством и самой генераторной мафией", – говорит Закревский.

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Владимир Зеленский Михаил Гончар Елена Зеркаль Юрий Корольчук отключения света Андрей Закревский
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