Может ли Украина запускать Tomahawk: эксперт назвал неожиданное решение

Украина сохраняет потенциал для интеграции американских ракет, несмотря на ограничения стандартных конфигураций самолетов.

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Авиаэксперт заявил, что ВСУ уже имеют опыт адаптации самолетов к западным ракетам / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вкратце:

Украинские Су-24 и F-16 могут применять ракеты Tomahawk

Су-24 выдерживает нагрузку ракет Tomahawk до 1500 кг

Украина может получить дальнобойные ракеты JASSM от США

Некоторые из боевых самолетов Воздушных сил Украины теоретически способны применять американские крылатые ракеты Tomahawk, если таковые поступят на вооружение. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, по параметрам грузоподъемности такие ракеты может нести истребитель F-16, а также бомбардировщик Су-24.

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"Грузоподъемность самолета Су-24 позволяет брать такие ракеты. Максимальный вес "Томагавка" около 1500 килограмм и корневой пилон этого самолета может выдержать такую нагрузку", - пояснил Романенко.

В то же время он отметил, что стандартные версии F-16 и Су-24 не имеют необходимой интеграции для запуска Tomahawk. Однако украинские инженеры уже имеют опыт адаптации советских самолетов - в частности, Су-24 - под западные ракеты, такие как Storm Shadow.

Кроме того, эксперт считает более вероятной передачу Украине других дальнобойных ракет из США - в частности JASSM.

"JASSM, по полуофициальной информации, уже, видимо, обсуждают. Tomahawk вряд ли Украина получит в ближайшей перспективе, а вот JASSM нам пока что хватит", - отметил Романенко.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

Кроме того, Германия готова взять на себя ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot из США для нужд Украины. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в соцсети X, комментируя решение Вашингтона по усилению военной поддержки Киева.

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О персоне: Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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