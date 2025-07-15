Может ли Украина запускать Tomahawk: эксперт назвал неожиданное решение

Вкратце:
- Украинские Су-24 и F-16 могут применять ракеты Tomahawk
- Су-24 выдерживает нагрузку ракет Tomahawk до 1500 кг
- Украина может получить дальнобойные ракеты JASSM от США
Некоторые из боевых самолетов Воздушных сил Украины теоретически способны применять американские крылатые ракеты Tomahawk, если таковые поступят на вооружение. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.
По его словам, по параметрам грузоподъемности такие ракеты может нести истребитель F-16, а также бомбардировщик Су-24.
"Грузоподъемность самолета Су-24 позволяет брать такие ракеты. Максимальный вес "Томагавка" около 1500 килограмм и корневой пилон этого самолета может выдержать такую нагрузку", - пояснил Романенко.
В то же время он отметил, что стандартные версии F-16 и Су-24 не имеют необходимой интеграции для запуска Tomahawk. Однако украинские инженеры уже имеют опыт адаптации советских самолетов - в частности, Су-24 - под западные ракеты, такие как Storm Shadow.
Кроме того, эксперт считает более вероятной передачу Украине других дальнобойных ракет из США - в частности JASSM.
"JASSM, по полуофициальной информации, уже, видимо, обсуждают. Tomahawk вряд ли Украина получит в ближайшей перспективе, а вот JASSM нам пока что хватит", - отметил Романенко.
Военная помощь Украине - последние новости
Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.
Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.
Кроме того, Германия готова взять на себя ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot из США для нужд Украины. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в соцсети X, комментируя решение Вашингтона по усилению военной поддержки Киева.
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О персоне: Валерий Романенко
Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
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