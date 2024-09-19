Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

В четверг, 19 сентября, в Галицком районном суде Львова состоялось заседание по избранию меры пресечения для Вячеслава Зинченко, который подозревается в убийстве Ирины Фарион. Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Зинченко заявил, что считает, что его жизнь под угрозой, отметив, что опасность может исходить от российских спецслужб и радикально настроенных лиц.
Он также добавил, что находится не в СИЗО, а в другом месте по соображениям безопасности, и попросил оставить его там.
Известно и то, что на заседании находится дочь погибшей - София Семчишин. Она требует пожизненного заключения для убийцы своей матери.
В Офисе Генерального прокурора добавили, что подозреваемого в убийстве Фарион оставили в СИЗО еще на два месяца - до 17-го ноября 2024 года без права на залог.
Также Галицкий райсуд продлил срок досудебного расследования на 6 месяцев - до 26 января 2025 года.
Кто такая Ирина Фарион?
Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".
Убийство Ирины Фарион - что известно
Напомним, 19 июля во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Она погибла после огнестрельного ранения головы.
25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Подозреваемый - 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко.
26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Речь идет о содержании под стражей 60 суток без возможности внесения залога.
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