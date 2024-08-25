Новые детали в деле об убийстве Фарион: выяснено, в чьей квартире нашли пистолет

Решением суда арестован предмет, похожий на глушитель с бронзовой втулкой и товарные чеки "Новой почты".

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Стали известны новые подробности в деле об убийстве Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скрин из видео

Стали известны новые подробности расследования убийства во Львове известного языковеда Ирины Фарион.

Пистолет "Форт 12-Р", который фигурирует в уголовном производстве, нашли в квартире бывшего менеджера "Днипромлын", пишет Главком со ссылкой на материалы судебного реестра.

Уточняется, что обыск квартиры экс-работницы "Днипромлын" состоялся 14 августа на основании постановления Галицкого районного суда Львова. Указанную квартиру женщина арендует с братом в течение четырех лет.

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Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли, кроме пистолета "Форт 12-Р", магазин к огнестрельному оружию, 150 патронов, наждачную бумагу, сверла, отвертки, штангенциркуль, два мобильных телефона, планшет, две книжечки, пару красных перчаток, три резиновых шарика и наличные 100 евро и $1,9 тыс.

Экс-менеджер в суде во время рассмотрения ходатайства следователя об аресте изъятого имущества возразила против ареста наличных. Она заявила, что это были личные сбережения. На следующий день после обысков женщину освободили.

Вместе с тем суд частично удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества и обязал его вернуть изъятую наличность владелице. Кроме этого, Галицкий райсуд Львова наложил аресты на заготовку для глушителя, металлическое сверло, металлический резец, изъятых в автогаражном кооперативе "Спутник-3".

Кроме того, арестован предмет, похожий на глушитель с бронзовой втулкой и товарные чеки "Новой почты", найденные у лица, которое пересылало посылки подозреваемому в убийстве Фарион Вячеславу Зинченко.

Убийство Ирины Фарион Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.

В 23:30 по местному времени языковедка умерла в больнице.

Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.

25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.

Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.

Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".

Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

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Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения подозреваемому. Вячеслава Зинченко будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Отмечается, что по ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицким райсудом г. Львов взят под стражу 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

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