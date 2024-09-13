В Укрэнерго заявили о серьезном дефиците в энергосистеме: будут ли выключать свет

Сегодня, 13 сентября, в энергосистеме Украины сохраняется серьезный дефицит. Поэтому для его преодоления "Укрэнерго" будет заказывать аварийную помощь у соседних стран.
Сегодняшнее потребление на 2,1% меньше, чем в прошлый четверг и соответствует сезонным показателям, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Также специалисты "Укрэнерго" призывают украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00.
"Сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу НЭК "Укрэнерго", происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября", - пишет "Укрэнерго".
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света 13 сентября
В результате боевых действий, а также по другим причинам полностью или частично обесточены 562 населенных пункта.
В "Укрэнерго" не сообщали о плановых подключениях света в Украине, однако призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00.
Какова ситуация с энергоснабжением в Украине
С начала года Российская Федерация прибегла к девяти массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого, а также сильной летней жары, в стране в течение месяцев вводили и как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.
Напомним, что в Укрэнерго дали хороший прогноз на 13 сентября. В пятницу будет существовать необходимость экономного потребления электроэнергии. Также специалисты советуют не пользоваться мощными электроприборами в периоды пикового потребления.
Украинцам дали прогноз, будут ли в ближайшее время отключения света. Сергей Нагорняк сообщил, если не будет новых ракетных атак по энергетике Украины, то ближайшее время пройдет без отключений света.
Больше интересных новостей:
- Без света по 16 часов: названы города, в которых зимой будет самая тяжелая ситуация
- "Света может не быть вообще": назван плохой сценарий для крупного украинского города
- Нет света и воды, пострадали люди: армия РФ ударила по Контопу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред