График отключения света 13 сентября: в Укрэнерго дали хороший прогноз

В Украине в пятницу, 13 сентября, будет существовать необходимость экономного потребления электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.
В то же время известно, что пока не прогнозируется введение графиков отключения света.
"Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 - 10:00 и 16:00 - 22:00", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно о "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Министерство энергетики Украины 9 сентября сообщило, что российские войска за минувшие сутки осуществили обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в семи регионах Украины. Под удар попали Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что в Украине объединенная энергосистема и в ней есть несколько слабых мест: Киев, Одесса и Харьков, где зимой будет худшая ситуация с электроснабжением.
В свою очередь, независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что ограничения использования электроэнергии и графики отключения света в Украине могут быть еще в течение 3-4 лет. Ведь нашему государству нужно построить маневровые мощности и иметь больше накопителей электроэнергии.
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