УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ

Юлия Закрепа
23 сентября 2024, 20:48
153
Уже в ближайшее время украинские военные нанесут удар по крупным складам РФ.
Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ
ВСУ готовят удары по складам РФ / коллаж: Главред, фото: МЧС РФ, скриншот: видео

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, сколько складов боеприпасов РФ находится в досягаемости украинского оружия.

"Как оценивают аналитики, в целом порядка 2 десятков подобных арсеналов на территории Российской Федерации, до Урала находится большая половина из них. Наши исследователи посчитали, что в пределах гипотетической досягаемости украинского оружия находится около 7 подобных арсеналов. Это в дополнение к уже уничтоженному 23-му арсеналу в Тверской области, который, скажем так, ближе находится к 107-му арсеналу - и это уже два арсенала уничтожены", - сказал он для "Еспресо".

Военный эксперт предполагает, что склады боеприпасов врага, к которым достигает украинское оружие, возможно, могут быть уничтожены в ближайшее время.

видео дня
Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно об украинских ракетах / Инфографика: Главред

"Есть 13-й арсенал в Новгородской области, вокруг Москвы находится два арсенала, это 51-й арсенал ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления, - ред.) под городом Киржач Владимирской области, 73-й арсенал ГРАУ во Владимирской области. Ну и большой арсенал находится, это 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области. Ну и 68-й арсенал тоже довольно большой, который задействован на снабжение оккупационных войск, находится под городом Моздок Северной Осетии. Ну и следует отметить, что это, возможно, те арсеналы, которые имеют большую вероятность быть уничтоженными уже в ближайшее время", - добавил Валерий Рябых.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Удары ВСУ по России - что известно

Напомним, что ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце. Украинские военные успешно атаковали беспилотниками один из крупнейших складов боеприпасов России возле города Торопец в Тверской области. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на российские военные арсеналы.

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием. Константин Криволап рассказал о том, что атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной с использованием ракет Нептун, ракеты-дрона Паляница и беспилотников. Известно, что ПВО РФ не предназначена для поражения вооружений, которыми Украина наносит по ним удары.

В Сети появились новые снимки склада РФ после атаки ВСУ. В результате атаки на российский 23-й арсенал вблизи поселка Октябрьское Тверской области было уничтожено или серьезно повреждено около 60 зданий арсенала. Зафиксированы серьезные повреждения северной части депо.

В РФ панически сообщили о десятках жертв на складах в Торопце. В результате мощных взрывов на артиллерийском складе армии страны-агрессора РФ в Торопце Тверской области могли быть уничтожены десятки российских военных.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ
Реклама

Главное за день

Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ

Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ

20:48 Украина
Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

20:41 Синоптик
Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

20:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Беглец Влад Яма показал фото с женой из Киева - детали 21460

Беглец Влад Яма показал фото с женой из Киева - детали

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп 9822

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания 8398

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского 6251

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

Последние новости

21:56

Лучшая подруга Натальи Могилевской высказалась об ее приемных детях - детали

21:21

"Не одобряли": президент Ирана выдал наглое заявление насчет войны РФ с Украиной

20:48

Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ

20:45

Россия применяет новую тактику боев на фронте: она в 90% смертельна для оккупантов

20:41

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
20:18

Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

20:15

Почему куры не несутся: 3 основные причины и как это исправитьВидео

19:32

Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС: подробности

19:23

Мобилизация за год увеличились втрое: Умеров анонсировал следующий шаг

Реклама
19:22

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

19:10

Российская армия стала армией людоедовмнение

18:24

Прорвали границу с минными полями: в ВСУ раскрыли детали штурма на КурщинеВидео

18:19

В Харькове прогремели мощные взрывы: первые подробности о "прилетах"

18:13

Украина может потерять Угледар: Селезнев заявил об опасном окружении ВСУ

17:50

Российские школьники сожгли Ми-8 в Омске

17:44

ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово: военный назвал условие

17:43

Почему нельзя говорить "один кросівок": какой ошибки стоит избегатьВидео

17:16

У Стармера ответили на вопрос о разрешении бить Storm Shadow по целям в России

16:59

Враг продвигается поближе: россияне заняли два города под Покровском

16:38

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

Реклама
16:32

Очень важные приметы: какую дверь нельзя запирать 24 сентября

16:30

Как вывести пятна от красного вина с чего угодно: эксперты назвали лучшие средства

16:18

Угроза новой войны на Ближнем Востоке: в США обратились к Израилю с призывом

16:18

Церковный праздник 24 сентября: что запрещено делать в день святой Феклы

16:11

Морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области и взяли пленныхВидео

16:10

Цены на овощи и фрукты в Украине "взлетели": что подорожало больше всего за неделю

16:08

Ни одного насекомого в доме больше не будет: 5 способов, как избавиться от мухВидео

16:06

Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли "прорыва" в политике Байдена

16:02

Всю конструкцию под демонтаж: в МИД озвучили идею снести Крымский мост

15:34

"Одеты более, чем на 10 млн грн!": эксперт посчитал цену "обвеса" семьи депутата от фракции Порошенко, которого застали на Мальдивах

15:25

"Новейшее оружие РФ": почему после удара по складу в Торопце начались землетрясенияВидео

15:09

РФ продвинулась в Харьковской области: в разведке Британии назвали направлениеВидео

15:06

ВСУ "покрошили" тысячи россиян на Харьковщине: названы потери РФ с начала наступления

14:55

Ударит +28 градусов: когда в Украине резко потеплеет

14:49

Зачем нужны 3 отсека в стиральной машине: почему важно их не перепутать

14:47

Цена просто космос: какое пиво самое дорогое в мире

13:58

"Что будет, то будет": Трамп признался, будет ли баллотироваться снова, если проиграет

13:56

Знают единицы: почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснениеВидео

13:48

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

13:29

"Красная линия пересечена": одна из стран, передавших Украине F-16, высказалась об ударах по РФВидео

Реклама
13:19

"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

13:04

Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

12:52

И согреетесь, и сэкономите: какие дрова лучше для отопления дома

12:50

Еще больше городов Украины под угрозой: РФ увеличила дальность ударов КАБов - Братчук

12:41

Накроет жара из Турции и Балкан: какой будет погода в Украине с 23 по 29 сентября

12:35

Стратегия РФ "трещит по швам": враг в панике пытается удержаться на Харьковщине

12:29

С "Кинжалов" на "Искандеры": Криволап раскрыл новую стратегию ракетных ударов РФВидео

12:26

Была в сопровождении мужа: как выглядит Кейт Миддлтон после химиотерапии

12:09

Мужчина "никогда не имел хорошей стрижки" и обратился к парикмахеру - что из этого вышлоВидео

11:59

Могилу путиниста Маслякова разгромили в МосквеВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять