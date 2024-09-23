Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ

Уже в ближайшее время украинские военные нанесут удар по крупным складам РФ.

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ВСУ готовят удары по складам РФ / коллаж: Главред, фото: МЧС РФ, скриншот: видео

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, сколько складов боеприпасов РФ находится в досягаемости украинского оружия.

"Как оценивают аналитики, в целом порядка 2 десятков подобных арсеналов на территории Российской Федерации, до Урала находится большая половина из них. Наши исследователи посчитали, что в пределах гипотетической досягаемости украинского оружия находится около 7 подобных арсеналов. Это в дополнение к уже уничтоженному 23-му арсеналу в Тверской области, который, скажем так, ближе находится к 107-му арсеналу - и это уже два арсенала уничтожены", - сказал он для "Еспресо".

Военный эксперт предполагает, что склады боеприпасов врага, к которым достигает украинское оружие, возможно, могут быть уничтожены в ближайшее время.

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Что известно об украинских ракетах / Инфографика: Главред

"Есть 13-й арсенал в Новгородской области, вокруг Москвы находится два арсенала, это 51-й арсенал ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления, - ред.) под городом Киржач Владимирской области, 73-й арсенал ГРАУ во Владимирской области. Ну и большой арсенал находится, это 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области. Ну и 68-й арсенал тоже довольно большой, который задействован на снабжение оккупационных войск, находится под городом Моздок Северной Осетии. Ну и следует отметить, что это, возможно, те арсеналы, которые имеют большую вероятность быть уничтоженными уже в ближайшее время", - добавил Валерий Рябых.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Удары ВСУ по России - что известно

Напомним, что ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце. Украинские военные успешно атаковали беспилотниками один из крупнейших складов боеприпасов России возле города Торопец в Тверской области. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на российские военные арсеналы.

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием. Константин Криволап рассказал о том, что атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной с использованием ракет Нептун, ракеты-дрона Паляница и беспилотников. Известно, что ПВО РФ не предназначена для поражения вооружений, которыми Украина наносит по ним удары.

В Сети появились новые снимки склада РФ после атаки ВСУ. В результате атаки на российский 23-й арсенал вблизи поселка Октябрьское Тверской области было уничтожено или серьезно повреждено около 60 зданий арсенала. Зафиксированы серьезные повреждения северной части депо.

В РФ панически сообщили о десятках жертв на складах в Торопце. В результате мощных взрывов на артиллерийском складе армии страны-агрессора РФ в Торопце Тверской области могли быть уничтожены десятки российских военных.

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