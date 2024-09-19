"От тел ничего не осталось": в РФ пишут о десятках жертв на складах в Торопце

В результате мощных взрывов на артиллерийском складе армии страны-агрессора РФ в Торопце Тверской области могли быть уничтожены десятки российских военных.
Об этом идет речь в сообщении Telegram-ресурса Astra со ссылкой на российских военных пропагандистов.
В зоне поражения в Торопце, предположительно, находились сотни военных России. Об этом пишет Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова.
По официальным данным властей РФ, при уничтожении склада пострадали 13 человек. Однако есть серьезные сомнения в достоверности этой информации.
Она напоминает, что только хозяйственный блок объекта мог вместить 200 человек. Это означает, что общая численность персонала, скорее всего, была больше.
"Сколько ж там погибло наших, и, судя по взрывам и кадрам, от тел ничего не осталось", - написала Кашеварова.
При этом она считает виновным в случившемся военное руководство РФ, обвинив его во лжи и "сдаче России". "Сколько можно врать и ошибаться? Сколько раз мы слышали, что хватит паниковать, хватит что-то писать, хватит гнать на Минобороны и Генштаб - война идет. Так, действительно, те, кто сидит со спокойными лицами и смотрит на взрывы, похожие на гриб, вы хоть там попаникуйте маленько", - пожаловалась Z-пропагандистка.
Российская пропагандистка обвиняет военное руководство РФ в грубых просчетах, которые ведут к большим жертвам среди оккупантов.
"Построения на виду у врага продолжаются. Езда колоннами без дистанции продолжается. Хранение всех снарядов в одном месте на виду у врага (...) продолжается. Съемки и публикации фото и видео подтверждения для (украинцев - ред.) их попаданий продолжаются. Вертолеты и самолеты прячут в ангары из фольги или вообще не прячут", - добавила Кашеварова.
Город Торопец - что о нем известно
Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.
В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.
Взрывы в Торопце - последние новости по теме
Ранее в Офисе президента отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области. Михаил Подоляк прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.
Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.
Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.
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