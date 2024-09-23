ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово: военный назвал условие

Военный отметил, что Кураховское, Угледарское и Покровское направления следует рассматривать как единый фронт наступления РФ.

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В ВСУ назвали условие отступления на Донетчине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад"

Силы обороны Украины могут отступить с Кураховского, Угледарского и Покровского направлений в случае если будет решаться вопрос о сохранении военных соединений. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, Кураховское направление будет важным, но не ключевым. Его следует рассматривать вместе с Угледаром и Покровском, поскольку это серьезный фронт, где враг может пытаться наступать.

"Тем более они в эту сторону выстроили всю логистику, которую могли. Будем честны, это направление, на котором они надеются взять хотя бы какой-то оперативный результат. Но также должно быть нам понятно, что если возникнет необходимость отступления Вооруженных Сил, они будут отступать, как бы болезненно это ни звучало для украинских граждан", - отметил он. видео дня

Если встанет вопрос потери территорий или военных подразделений, войска будут отходить, но продолжать борьбу, подчеркнул он.

Тимочко также отметил, что хотя часть территории под оккупацией, у нас есть в четыре-пять раз большая площадь, которую мы контролируем. Там мы формируем резервы, налаживаем логистику и имеем плацдарм для дальнейшей защиты и действий.

"Да, никому не хочется терять даже клочок территории, но мы должны понимать, что это война за выживание страны", - добавил он.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным британской разведки, российская оккупационная армия ведет наступление на нескольких участках фронта, в частности наиболее напряженным направлением остается Покровский, где враг приближается к городу. По данным разведчиков российские силы находятся в 8 км от города.

Российские войска активизировали наступательные операции вдоль всей линии фронта в Донецкой области, в частности ситуация вокруг Угледара остается критической, о чем сообщил украинский военный Кирилл Сазонов.

Аналитики DeepState также подтвердили продвижение оккупантов возле семи населенных пунктов в этом регионе.

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