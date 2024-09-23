Возле одного из городов ситуация критическая: боец ВСУ рассказал об обострении на фронте

Российские войска прорываются с двух сторон к городу Угледар в Донецкой области, угрожая перерезать логистику, отметил военный.

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Боец ВСУ рассказал об обострении на фронте / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты за последние дни активизировали проведение наступательных операций по всей линии фронта в Донецкой области. Ситуация в районе Угледара остается критической. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, враг сосредоточил основные силы на Донетчине, активизировав наступление по всему фронту, подтянув все возможные резервы, как технику, так и личный состав.

"Кураховское направление уже неделю как для него самое важное. Потому что в Покровске враг уперся, ему очень трудно. Я говорил, что взять Покровск и Мирноград у них не получится", - сказал военный. видео дня

Сазонов отметил, что российские войска подошли близко к городу, но дальнейший прорыв им не удается, и они воюют за небольшие участки земли. В частности, их попытка быстро захватить Селидово, к западу от Покровска, провалилась, несмотря на удары по логистике и значительные силы, сосредоточенные в том районе.

Военный отметил, что самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается в районе Угледара.

"Они прорываются с двух сторон к нему, это угрожает логистике. И там критическая ситуация сейчас под Угледаром - ребята держатся, но ситуация очень тяжелая. И также они активно пытаются прорваться к Курахово, штурмуя Острое и заходя с севера. Курахово защищать достаточно трудно, там степь", - рассказал воин.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Наступление РФ на Донетчине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может начать новое масштабное наступление на Покровск, что будет зависеть от ее действий на флангах, отмечает политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российские войска активизировали штурмовые операции в направлении Курахово Донецкой области, привлекая большое количество техники и пехоты для продвижения к Острому, сообщает аналитический портал DeepState.

Также российские силы пытаются окружить Угледар, где ситуация в последние дни значительно осложнилась. DeepState указывает, что отказ от ротации 72-й ОМБр и привлечение сил ТРО в качестве резервов не смогли сдержать давление противника.

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