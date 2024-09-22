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Войска РФ пытаются оцепить город на Донбассе: в DeepState раскрыли детали

Андрей Ганчук
22 сентября 2024, 20:36
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Российские оккупанты пытаются перерезать логистику, которая снабжает Угледар.
Войска РФ, Угледар
Оккупанты пытаются захватить Угледар / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России пытаются оцепить Угледар Донецкой области. В последние дни обстановка значительно ухудшилась.

Как сообщает DeepState, одна из причин сложившейся ситуации – отказ от проведения ротации 72-й ОМБр. Руководство было вынуждено ввести вспомогательные резервы из сил ТРО, однако эти силы "не смогли справиться с натиском противника".

"Присутствовавший в полосе штурмовой батальон из-за этого вынужден был расширить полосу батальонного района обороны", - указано в сообщении.

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Также аналитики утверждают, что до этого посыпалась и оборона 58-й ОМПБр в Пречистовке.

"Из-за незапланированного ухода на "лучшие рубежи" происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки. Теперь еще россияне на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявления, перерезая логистику в город", - подчеркнули в DeepState.

Угледар Инфографика
Кратко об Угледаре / Инфографика: Главред

Бои за Угледар – новости по теме:

Войска РФ в начале сентября захватили населенный пункт Водяное, что указывает на их намерения обойти Угледар с флангов, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Враг осуществил попытку выйти к трассе 0532 Марьинка – Угледар.

Российские оккупанты попытаются окружить Угледар, сказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Враг уже более года пытается это сделать, ранее украинские войска уже разбивали морпехов 155-й бригады захватчиков в боях за город.

Россияне могут попытаться взять Угледар в клещи, ранее говорил во время чата на Главреде военный аналитик Агиль Рустамзаде. Также он добавил, что враг вряд ли будет прилагать максимальные усилия для того, чтобы дойти до Покровска.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

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