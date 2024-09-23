УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ продвинулась возле семи населенных пунктов на Донбассе - DeepState

Анна Ярославская
23 сентября 2024, 07:48
86
У оккупантов есть продвижения возле Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и Торецка.
ВСУ, карта боев
Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях Донбасса – карты DeepState / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, deepstatemap

Российская оккупационная армия продвинулась возле семи населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState в отчете в ночь на 23 сентября.

По их информации, враг ведет активное наступление сразу около нескольких населённых пунктов в области, а именно - возле Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара и Пречистовки.

Крое того, россиянам удалось улучшить свои позиции в Торецке.

видео дня

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке", – говорится в сообщении.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, противник интенсивно атакует украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня было совершено 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мариновки и Новоторецка. Продолжается боестолкновение возле Миролюбовки.

На Кураховском направлении насчитывается 11 боевых столкновений. Войска России пытались продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.

На Времевском направлении отражена одна атака вражеских подразделений, ведутся три боя в районе Угледара.

Ситуация на фронте - последние новости

20 сентября в DeepState сообщили, что российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов в Донецкой области. По словам экспертов, россияне смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и в Торецке.

22 сентября аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска агрессора России пытаются оцепить Угледар Донецкой области. В последние дни обстановка значительно ухудшилась. Одна из причин сложившейся ситуации – отказ от проведения ротации 72-й ОМБр. Руководство было вынуждено ввести вспомогательные резервы из сил ТРО, однако эти силы "не смогли справиться с натиском противника".

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявил, что российские оккупанты оказались в ловушке в Волчанске на Харьковщине. Скоро оттуда поступят хорошие новости.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

10:01 Мир
Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

09:34 Украина
В пыль стерли 58 зданий и железную дорогу: новые снимки арсенала РФ после атаки

В пыль стерли 58 зданий и железную дорогу: новые снимки арсенала РФ после атаки

08:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами 42597

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно 37781

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча 10400

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

Свет будет по 4-5 часов в сутки : украинцев предупреждают об отключении АЭС 5929

"Свет будет по 4-5 часов в сутки": украинцев предупреждают об отключении АЭС

Последние новости

10:01

Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

09:34

Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

09:31

Залили и забыли: чем убрать запах в уличном туалете

09:09

Беглец Влад Яма показался в Киеве вместе с женой - детали

09:03

Ядерные угрозы не работают, Путин может разыграть "золотую карту" - The Washington Post

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
08:35

В пыль стерли 58 зданий и железную дорогу: новые снимки арсенала РФ после атакиФото

07:56

"Есть отличная отмазка": Анна Кошмал оригинально сообщила о своей второй беременности

07:48

РФ продвинулась возле семи населенных пунктов на Донбассе - DeepState

06:52

Макрон сделал резонансное заявление по пересмотру отношений с РФ

Реклама
06:39

Почему предложение Сикорского по Крыму является хорошей новостью, а не плохой?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти робота

03:36

Руки пачкать не нужно: женщина показала "гениально простой" метод чистки картофеля

01:56

Горят машины, повреждены дома: РФ 6 раз ударила по ЗапорожьюФотоВидео

00:54

Зеленский прибыл в США - первые подробности

00:26

Россияне попали в ловушку: в ВСУ анонсировали хорошие новости из Харьковщины

00:14

Известная украинская актриса вступила на службу в ВСУ

22 сентября, воскресенье
22:40

РФ пытается защитить "мост Путина: на захваченной Тузле заметили башни-трансформеры

22:34

Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами

21:37

В США раскрыли планы Путина по Курской области и предупредили об опасном сценарии

21:34

Выборы в США: кто донатит кандидатам?мнение

Реклама
20:36

Войска РФ пытаются оцепить город на Донбассе: в DeepState раскрыли детали

20:19

"Война станет глубже и тяжелее в 2025-2026 годах": неутешительный прогноз Британии

19:16

Области окутает туманом: назван один регион, где будет дождь

18:50

Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – экспертВидео

18:20

Лукашенко пригрозили последствиями из-за вояжа Пушилина в Беларусь

18:17

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

17:49

Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФЭксклюзив

17:34

Война не заканчивается: как долго РФ сможет идти в наступление

17:16

Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

17:06

3 строгих запрета, которые нельзя нарушать: строгие приметы 23 сентября

16:16

Что нельзя делать за столом у казахов: интересные традиции самого гостеприимного народа

16:15

Чего ждать Украине, если Байден откажется от плана победы: Зеленский назвал сценарий

16:11

Удары дальнобойным оружием по РФ: почему на самом деле Запад оттягивает решение

15:57

Поддержка по вступлению в ЕС: в Польше заговорили о "требованиях" для Украины

15:45

Угроза наступления на Днепр: может ли РФ прорвать оборону – эксперт

15:23

Россияне уничтожают КАБами собственную территорию: в ВСУ назвали мотивы оккупантов

15:18

Две недели на визит в ТЦК: кто первым получит повестку через Укрпочту

14:55

Украинский экс-футболист Тимощук попал в новый антиукраинский скандал

14:43

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

14:30

Гороскоп на завтра 23 сентября: Козерогам - невероятная удача, Ракам - большая нагрузка

Реклама
14:10

Ядерная триада России дала трещину: Украина нанесла мощные удары по 2 направлениям

13:55

"Свет будет по 4-5 часов в сутки": украинцев предупреждают об отключении АЭС

13:52

Россия во время обстрелов ударила по подстанциям и шахте в трех областях: будут ли отключения

13:47

"Спорт - вне политики": Подкопаева сделала громкое заявление

13:15

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают яичную скорлупу: для чего ее хранятВидео

12:59

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружиемВидео

12:55

Эксперт: Удары СБУ по стратегическим ракетным складам РФ меняют ход войны

12:43

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: кому повезет до конца месяца

12:27

По машине российского командира и его зама "прилетело" дроном: подробности

12:12

Счет на сотни: сколько авиабомб РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять