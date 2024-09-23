РФ продвинулась возле семи населенных пунктов на Донбассе - DeepState

У оккупантов есть продвижения возле Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и Торецка.

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Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях Донбасса – карты DeepState / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, deepstatemap

Российская оккупационная армия продвинулась возле семи населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState в отчете в ночь на 23 сентября.

По их информации, враг ведет активное наступление сразу около нескольких населённых пунктов в области, а именно - возле Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара и Пречистовки.

Крое того, россиянам удалось улучшить свои позиции в Торецке.

видео дня

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке", – говорится в сообщении.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, противник интенсивно атакует украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня было совершено 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мариновки и Новоторецка. Продолжается боестолкновение возле Миролюбовки.

На Кураховском направлении насчитывается 11 боевых столкновений. Войска России пытались продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.

На Времевском направлении отражена одна атака вражеских подразделений, ведутся три боя в районе Угледара.

Ситуация на фронте - последние новости

20 сентября в DeepState сообщили, что российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов в Донецкой области. По словам экспертов, россияне смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и в Торецке.

22 сентября аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска агрессора России пытаются оцепить Угледар Донецкой области. В последние дни обстановка значительно ухудшилась. Одна из причин сложившейся ситуации – отказ от проведения ротации 72-й ОМБр. Руководство было вынуждено ввести вспомогательные резервы из сил ТРО, однако эти силы "не смогли справиться с натиском противника".

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявил, что российские оккупанты оказались в ловушке в Волчанске на Харьковщине. Скоро оттуда поступят хорошие новости.

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