Украина может потерять Угледар: Селезнев заявил об опасном окружении ВСУ

Вариантов выхода ВСУ из этой ситуации с малыми потерями не так много - россияне продолжают наступление.

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Украина может потерять Угледар / коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот: deepstatemap

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и могут оказаться в окружении.

"На самом деле такая проблема имеет место быть. Причем не все связано исключительно с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Даются в знаки и некоторые просчеты в организации оборонительной операции со стороны украинских Сил обороны. Это надо признавать", - отметил Селезнев в эфире телеканала "Еспресо".

Он констатировал, что учитывая заявления военных с Угледарского направления, в том числе офицерского состава, складывается абсолютно четкая картина. К сожалению, она не радужная.

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ВСУ могут оказаться в окружении / скриншот: deepstatemap

"Вариантов выхода из этой ситуации с малыми потерями не так много. Удержим ли мы под контроль над Вугдледаром - имею серьезное сомнение. Настолько масштабные фланговые удары со стороны российской армии, что, кажется, еще немного и наши защитники в Угледаре могут оказаться в окружении", - признает эксперт.

Чтобы этого не произошло, мы увидим маневр на оборону. Возможно, говорит Селезнев, произойдет какое-то чудо.

"Но я в чудеса не верю. Я верю, что офицеры соответствующего направления, которые действуют в районе Угледара, будут принимать рациональные решения. Ключевое - не территории, а сохранение жизни наших военных", - резюмировал эксперт.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, что армия РФ обходит Угледар и продвинулась под Покровском. Подразделения ВС РФ движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи. Размер продвижения врага составляет от 500 м до 1,3 км. На Покровском направлении россиянам удалось пройти к центру поселка Гродовка.

Российские оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе. Аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара. Также отмечается, что уточнена линия соприкосновения в Торецке - ситуация ухудшается.

ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово. Иван Тимочко сообщил, что Кураховское направление будет важным, но не ключевым. Его следует рассматривать вместе с Угледаром и Покровском, поскольку это серьезный фронт, где враг может пытаться наступать.

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