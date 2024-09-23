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ВСУ "покрошили" тысячи россиян на Харьковщине: названы потери РФ с начала наступления

Руслана Заклинская
23 сентября 2024, 15:06обновлено 23 сентября, 15:44
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Украинские защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники и ликвидировали более 16 тысяч оккупантов, рассказали в ОТГ "Харьков".
ВСУ 'покрошили' тысячи россиян на Харьковщине: названы потери РФ с начала наступления
В ВСУ назвали потери России от начала наступления в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 117 отдельная бригада территориальной обороны

С начала наступления российских войск на севере Харьковской области, начавшегося в мае 2024 года, оккупанты потеряли более 16 тысяч военных. Также уничтожены сотни единиц техники. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Харьков".

С 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении украинские защитники ликвидировали 16 384 российских оккупантов. Безвозвратные потери РФ составляют 5 426 военных, а количество раненых - 10 958 человек.

По данным ОТГ "Харьков", с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении было ликвидировано:

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  • 143 танка (69 уничтожено и 74 повреждено);
  • 211 боевых бронированных машин (134 уничтожено и 77 повреждено);
  • 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожено и 598 повреждено);
  • 762 артиллерийские системы (212 уничтожено и 550 повреждено).

Кроме этого, ВСУ уничтожили 4 458 беспилотных летательных аппаратов врага различных типов. Также у России стало на 152 склада с боеприпасами меньше.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Потери Украины и РФ в войне - что известно

По данным The Wall Street Journal, Россия и Украина в результате боевых действий потеряли около одного миллиона военных погибшими и ранеными. В Украине официально признали 31 тысячу погибших военных в феврале 2024 года, тогда как по конфиденциальным данным, потери могут составлять около 80 тысяч погибших и 400 тысяч раненых.

Россия последний раз сообщала о своих потерях в сентябре 2022 года (5 937 человек), зато западная разведка оценивает потери РФ в около 200 тысяч погибших и 400 тысяч раненых. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла около 644 тысячи человек.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко назвал данные The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших украинских военных завышенными. Он отметил, что даже цифра в 50 тысяч является приблизительной. Костенко подчеркнул, что точных данных о потерях нет, но за последние два года официально признано около 19 тысяч погибших.

Канадский OSINT-аналитик Naalsio сообщил, что после старта Курской операции Россия лишилась 106 единиц военной техники, в то же время Украина потеряла 71 единицу техники.

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