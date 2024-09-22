Ядерная ракета 'Сармат' взорвалась на полигоне в РФ: образовалась огромная воронка - OSINT

Российская ядерная ракета "Сармат" взорвалась в шахте, разрушив полигон для испытания, отмечают OSINT аналитики.

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В РФ во время испытаний взорвалась ракета "Сармат" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, MeNMyRC / X

Российские силы ядерного сдерживания потерпели неудачу во время новых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", способной нести ядерный заряд. OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал в соцсети Х спутниковые снимки последствий неудачного запуска на полигоне Плесецк.

На изображениях видно большую воронку, которая образовалась в результате падения ракеты.

"Ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон", - говорится в заметке. видео дня

Фото: MeNMyRC / X

Пока неизвестно, из-за чего произошла авария. Поскольку ракета "Сармат" имеет ракетный двигатель на жидком топливе, мог произойти инцидент с его детонацией, в результате чего появилась воронка.

Фото: MeNMyRC / X

Причина аварии остается неизвестной. Вероятно, инцидент произошел из-за детонации жидкотопливного двигателя или во время попытки запуска. На спутниковом снимке также заметно четыре пожарные машины и пожар возле ракетной шахты, что может свидетельствовать о неудачной попытке запуска.

Отмечается, что это уже четвертое проваленное испытание тяжелой МБР "Сармат". Из пяти попыток только одна была успешной - 20 апреля 2022 года.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Российская ракета "Сармат" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате атаки дронов на Тверскую область России был поражен тайный объект в поселке Октябрьский. По словам местных жителей, там могут располагаться ракетные шахты, где на боевом дежурстве находится ракета "Сармат", также известная как "Сатана". Об этом сообщает российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на свидетельства очевидцев.

В 2023 году Владимир Путин пригрозил скорым размещением на боевом дежурстве новых межконтинентальных ракет "Сармат", способных нести более 10 ядерных боеголовок. Их дальность - 18 тысяч километров, что создает угрозу для Украины и стран Запада.

Еще в 2022 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах России запустить серийное производство ракеты "Сармат", которую он назвал "самой мощной в мире", и провести новые испытания.

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