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Путин забряцал ядерным оружием: грозится поставить на дежурство установки Сармат

Андрей Ганчук
21 июня 2023, 18:35 обновлено 21 июня, 18:41
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Ядерными ракетами Сармат дальностью 18 000 километров страна-агрессор Россия может угрожать не только Украине, но и странам западного мира.
Путин, ракета Сармат
Путин грозится поставить установки Сармат на боевое дежурство уже в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин разразился угрозой уже в скором времени поставить на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения Сармат. Ракеты способны нести 10 и более ядерных боеголовок, а их дальность составляет 18 тысяч километров, что позволяет агрессору угрожать и Украине, и Западу.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, глава Кремля в обращении к новым выпускникам академий российских оккупантов сказал, что Москва ставит в приоритет "триаду" ядерных сил.

"Важнейшей задачей здесь является развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности", - отметил диктатор.

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По его словам, первые установки Сармат Кремль собирается поставить на боевое дежурство уже "в ближайшее время".

"Уже около половины частей и соединений ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжёлой ракетой", - подчеркнул директор Кремля Путин.

Примечательно, жидкостную ракету РС-28 Сармат, которую называют еще Сатана-2, Путин анонсировал еще в 2018 году. Речь идет о 35-метровой ракете с дальностью полета 18 тысяч километров. Она может нести не менее 10 головных частей разделяющегося наведения. Каждая из них – с боевой головкой и может наводиться на разные цели.

Такими ракетами агрессор может угрожать как Украине, так и Западу.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Глава страны-агрессора России Владимир Путин ранее на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что Москва, мол, "не собирается применить ядерное оружие", однако может задействовать любой свой оружейный арсенал, дескать, в случае "угрозы российской государственности".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что Путин не применит ядерное оружие, поскольку боится за свою жизнь.

"Он (Путин) будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит", - полагает Зеленский.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что агрессор Россия не применит ядерное оружие против Украины. По его мнению, Москва не рискнет пойти на такой шаг из-за последствий.

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