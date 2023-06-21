Ядерного удара точно не будет, потому что идиотов в Кремле не так много - Буданов

За 9 лет войны России против Украины Буданов может оценить риски применения ядерного оружия.

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Буданов рассказал о вероятности ядерного удара / коллаж: Главред, фото: Facebook Джапаровой, Минобороны РФ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что страна-агрессор Россия не будет наносить ядерный удар по Украине.

По его словам, девять лет войны России против Украины дали ему возможность оценивать риски угрозы применения ядерного оружия Кремлем. Об этом он сообщил в комментарии журналу The Economist.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", - сказал Буданов.

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Он добавил, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти в ней.

"Либо все выйдут из войны одновременно, либо одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет", - резюмировал разведчик.

Применение ядерного оружия Россией

Напомним, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие-Москва и Минск подписали документ. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

Запад ответит Путину войной на ядерку в Балтийском море. Возможное применение агрессором Россией ядерного оружия в Балтийском море приведет к серьезным последствиям для Кремля, считает Александр Морозов.

Кочетков оценил, где Кремль готовит ядерную провокацию. Сценарий использования ядерного оружия против Украины сейчас совсем не просматривается. У нас нет целей, после поражения которых мы сразу начнем капитулировать.

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