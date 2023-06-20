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"РФ хочет казаться чокнутой": Кочетков оценил, где Кремль готовит ядерную провокацию

Анна Ярославская
20 июня 2023, 11:56 обновлено 20 июня, 12:04
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Сценарий использования ядерного оружия против Украины сейчас совсем не просматривается. У нас нет целей, после поражения которых мы сразу начнем капитулировать.
Александр Кочетков, Путин, ядерная война
Александр Кочетков оценил шансы того, что Путин начнет ядерную войну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, скриншот

Страна-агрессор и оккупант Россия может спровоцировать аварию на Запорожской АЭС, чтобы создать определенные предпосылки для мобилизации россиян и полного закрытия РФ после создания "железного занавеса", что, в свою очередь, поможет кремлевским властям полностью взять страну под контроль. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Также, по его мнению, Кремль может спровоцировать и другое ядерное событие, например, взрыв на Воронежской атомной станции. При этом сценарий использования ядерного оружия против Украины сейчас совсем не просматривается, потому что это ничего не даст самой России.

"Она пытается казаться чокнутой, но на самом деле не такая уж и сумасшедшая. Человек, который готов сгореть в ядерном противостоянии, не будет выдерживать ближайших людей по 14 суток на карантине перед встречей, чтобы не заболеть, а Путин это продолжает делать", - объяснил аналитик.

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Кочетков считает, что Путин хочет жить, и жить хорошо. Следовательно, никакая ядерная война ему не нужна. Кроме того, против Украины такой метод не сработает.

"В Москве уже поняли, что, прежде всего, у нас нет целей, после поражения которых мы сразу начнем капитулировать. Ей нечего разрушить на украинской территории, чтобы переговоры на условиях России состоялись. Поэтому применение тактического ядерного оружия не повлияет на ход войны и нас не остановит. А если Россия применит против нас стратегическое ядерное оружие, она похоронит и себя, потому что мы слишком близко к РФ. Поэтому использование ядерного оружия против Украины – это слишком дурацкий шаг даже для Кремля", - считает Кочетков.

При этом применить ядерное оружие против других стран России страшно, так как она может получить не только ответный, но и превентивный удар.

"Причем необязательно ядерный, а любым современным высокоточным оружием, которое уничтожит очень многое. Эффект может быть даже больше, чем от использования ядерного оружия. И Путин об этом знает. Следовательно, вероятность использования сегодня ядерного оружия примерно такая же, как и в начале войны", - резюмировал Кочетков.

Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму

Президент страны-агрессора России Владимир Путин приказал войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную Херсонскую область. Такие действия могут указывать на то, что оккупанты готовятся к провокации на химическом предприятии Крымский титан.

Российские захватчики могут взорвать завод "Крымский Титан" в Армянске, чтобы выиграть для себя время для передислокации своих войск, считает полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, с этой же целью они взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло за собой серьезное затопление большой территории и гибель людей.

Военный эксперт Павел Нарожный также считает, что россияне готовы пойти на это преступление, чтобы замедлить украинское наступление. По его словам, на Крымском титане расположены емкости с аммиаком. Если произойдет выброс аммиака, "все, кто окажутся в его облаке, погибнут с вероятностью, близкой к 100%".

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