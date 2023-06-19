Погибнут все с вероятностью, близкой к 100%: оккупанты готовятся взорвать Крымский титан

Российские военные заминировали завод Крымский титан в Армянске. Провокацией на предприятии РФ хочет помешать продвижению сил обороны Украины в Крым.

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РФ готовит провокацию на заводе Крымский титан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты заминировали завод Крымский титан в Армянске и могут устроить там провокацию. Если это произойдет, токсичные вещества могут достичь соседних регионов, а сотрудники предприятия почти со стопроцентной вероятностью погибнут.

По данным украинской разведки, российские военные заминировали Запорожскую АЭС и завод Крымский титан. Оккупанты готовятся совершить провокацию на одном из этих объектов. Скорее всего, это будет именно Крымский титан, поскольку РФ хочет помешать продвижению сил обороны Украины в аннексированный Крым, пишет Фокус.

Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что россияне готовы пойти на это преступление, чтобы замедлить украинское наступление.

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"Чего они ожидали, когда взорвали плотину Каховской ГЭС? Что это будет препятствовать украинскому наступлению. Так будет и на этот раз", —сказал Нарожный.

В ГУР Минобороны отмечают, что оккупанты минируют цеха химического предприятия, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

При этом на предприятии может возникнуть аварийная ситуация и потому, что после теракта РФ на Каховской ГЭС в Северо-Крымском канале нет воды. В связи с этим процессы производства на заводе значительно нарушены, не исключена искусственная техногенная катастрофа, последствия которой сложно предусмотреть.

В свою очередь, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин считает, что взрыв на химическом заводе в Армянске грозит экологической катастрофой не только Крыму и части материковой Украины, но и Турции и даже самой России.

Погибнут все с вероятностью, близкой к 100%

Основную опасность для людей и окружающей среды несут токсичные продукты переработки сырья на предприятии. Наибольшую опасность авария на заводе представляет для его сотрудников.

"На Крымском титане расположены емкости с аммиаком. Аммиак — это яд. Если произойдет выброс аммиака, все, кто окажутся в его облаке, погибнут с вероятностью, близкой к 100%", - говорит Нарожный.

Сейчас на Крымском титане работает только один цех, который производит азотные удобрения с использованием аммиака. По данным СМИ, аммиака там примерно 200 тонн.

"И все это хранится не в одном танке, а в нескольких емкостях. Если представить, что одна из них будет взорвана, то наиболее вероятно, что возникнет опасность загрязнения в пределах одной площадки", - рассказал эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.

Далее аммиак будет подниматься вверх, потому что он легче воздуха, и перемещаться согласно направлению ветра на момент взрыва.

Концентрация аммиака ежеминутно будет снижаться. На расстоянии одного километра людям уже ничего не угрожает.

"Таким образом, скорее всего, люди, проживающие в Армянске и Красноперекопске, могут лишь на несколько минут чувствовать запах аммиака в воздухе. Это будет неприятно. В этот момент важно закрыть все окна, не выходить на улицу и пить больше воды", — сказал Хлобыстов и добавил, что особой опасности для здоровья местного населения не будет.

Ядовитое облако может распространиться на 500 километров

Глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила в эфире телеканала Киев, что в случае техногенной катастрофы на Крымском титане ядовитое аммиачное облако может распространяться на расстояние от 120 до 480 и даже 500 километров. Соответсвующее моделирование было проведено учеными еще в 2019 году.

По ее словам, если ветер погонит облако вглубь континентальной Украины, то оно будет представлять угрозу не только для Херсонской, но и для Запорожской и Днепропетровской областей.

Кислотный накопитель Крымского титана — в чем угроза

На территории предприятия расположены кислотные накопители. Эти отходы формировались примерно с 1990-х годов и они слишком вредны.

Есть риск того, что может повториться авария, которая произошла в ночь с 23 на 24 августа 2018 года.

Тогда люди заметили на автомобилях, заборах, частях домов снаружи, а также на посуде, ключах, других металлических деталях желтый налет, похожий на ржавчину. Листья на деревьях пожелтели и начали опадать. Жители жаловались на сыпь, рвоту у детей, головную боль.

Представители украинской власти считали, что выброс химических веществ в Крыму произошел из-за российских военных, которые на учениях якобы обстреляли завод.

В свою очередь, профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Хлобыстов предполагает, что авария технологически была связана с тем, что не хватало технической воды, которая доставлялась до того по Северо-Крымскому каналу.

"Если взорвать этот пруд с концентрацией опасных отходов, возникнет опасная ситуация", - отметил он.

Взрыв на Крымском титане будет иметь опасные последствия для экосистемы вокруг. В первую очередь для озера Сиваш.

Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму

Президент страны-агрессора России Владимир Путин приказал войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную Херсонскую область. Такие действия могут указывать на то, что оккупанты готовятся к провокации на химическом предприятии Крымский титан.

Официально причиной такой передислокации российских "химических" войск называют ликвидацию последствий "прорыва" Каховской ГЭС. Но эти воинские подразделения не предназначены для выполнения таких задач, преимущественно этим занимаются гражданские структуры, об этом 17 июня сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш", к которому относятся, в частности, крымские татары.

"Реальная цель размещения там химических войск может заключаться в провокации на заводе "Титан". Россия может выполнить очередную техногенную катастрофу для обороны Крымского полуострова. Не хочется в это верить, но надо готовиться к худшему сценарию. После Каховской трагедии не остается сомнения, что они могут пойти на все", - говорится в сообщении.

Российские захватчики могут взорвать завод "Крымский Титан" в Армянске, чтобы выиграть для себя время для передислокации своих войск, считает полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, с этой же целью они взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло за собой серьезное затопление большой территории и гибель людей.

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