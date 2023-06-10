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"Выиграют месяц времени": россияне могут взорвать "Крымский Титан" – полковник

Алёна Воронина
10 июня 2023, 13:57 обновлено 10 июня, 13:58
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Оккупанты могут взорвать завод по производству титановой продукции, чтобы выиграть время на передислокацию своих войск.
Завод Крымский Титан, Роман Свитан
Россияне могут взорвать "Крымский Титан", чтобы выиграть время, отмечает Свитан/ Википедия/ Viktor5212, скрин

Российские захватчики могут взорвать завод "Крымский Титан" в Армянске на территории временно оккупированного полуострова, чтобы выиграть для себя время для передислокации своих войск.

Именно с целью выиграть время в войне оккупанты и взорвали Каховскую ГЭС, что полекло за собой серьезное затопление большой территории и гибель людей. Стране-агрессору России не важны жизни людей, а важно лишь то, что может помочь ей добиться успеха на фронте. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

Он отмечает, что российским оккупантам было выгодно взорвать Каховскую ГЭС, чтобы получить фору на фронте.

"На войне каждый день планируется. Задержка продвижения войск на месяц – это большой срок. Тем более в ситуации, когда одни войска готовы к ведению боевых действий, а другие – нет. Это рациональные действия в рамках военной логики, но неправильные с гуманитарной точки зрения", – сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Он предположил, что с целью выиграть время россияне могут также взорвать завод "Крымский Титан". Если они это сделают, то получат еще месяц форы. За это время враг способен перебросить войска в Крым или вывести свои подразделения с полуострова, чтобы избежать боевых действий и сохранить силы.

"Даже в случае подрыва Крымского моста они могут применить авиацию, тяжелые транспортные самолеты и Черноморскую флотилию для вывода всех войск с Крымского полуострова. Такой маневр они однозначно могут осуществить, потому что в режиме военных столкновений этого нельзя сделать. Вот так противник может организовать своим войскам прикрытие", – объяснил полковник запаса.

В то же время он отметил, что подрыв "Крымского титана" может стать проблемой для Украины.

"Каховскую ГЭС они уже взорвали. Впрочем, других препятствий для украинских войск большого масштаба россияне создать нам не сумеют", – подытожил Свитан.

Напомним, завод "Крымский титан" – это предприятие по производству титановой продукции, мощности которого расположены в Армянске на временно оккупированном Крымском полуострове.

Смотрите видеоверсию интервью с Романом Свитаном:

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Министр внутренних дел Игорь Клименко 9 июня сообщал, что по состоянию на то время было уже официально подтверждено 5 смертей от затопления. В Херсонской области погибли четыре человека, еще один человек – в Николаевской области. Число жертв может расти.

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