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"Вбросы" о "смерти" Буданова и Залужного посрамили Путина - Арестович

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2023, 18:05 обновлено 20 июня, 18:11
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Российские пропагандисты распространяли фейки якобы о "смерти" Кирилла Буданова и "гибели" Валерия Залужного.
Кирилл Буданов, Алексей Арестович, Валерий Залужный
ИПСО о Залужном и Буданове опозорило Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российские пропагандисты начали распространять фейки о "смерти" украинского главнокомандующего Валерия Залужного и руководителя ГУР Кирилла Буданова. Однако подобные "вбросы" были придуманы намеренно. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.

Он рассказал, что это было очень неуклюжее ИПСО Москвы.

"А когда последний раз российская сторона выглядела "изящно"? Им нужны ситуативные успехи, они не думают далеко, живут по принципу "доживем до понедельника". А наши такие провокации делать на имени начальника Главного управления разведки и главнокомандующего Вооруженными силами во время войны — даже последний идиот не решился бы на такое", - сказал Арестович.

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Он также добавил, что от этих "вбросов" пострадали сами россияне.

"Поэтому просто постегали этих придурков, посрамили Путина, который рассказал, что "Залужный за границей". "Боже, яке кончене" — хорошее украинское изречение. Они поймали сами себя за яйца и ударили молотком", — сказал Арестович.

Фейки РФ о военном руководстве Украины

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

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