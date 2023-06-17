Запад ответит Путину войной, если РФ применит ядерку в Балтийском море – Морозов

Возможное применения агрессором Россией ядерного оружия в Балтийском море приведет к серьезным последствиям для Кремля, считает Александр Морозов.

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Страны Запада пойдут на военную операцию против России, если Путин перешагнет еще одну черту - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTubem, ua.depositphotos.com

Страна-оккупант Россия способна применить тактическое ядерное оружие в Балтийском море после очередного поражения в войне против Украины. в таком случае Запад, который активно поддерживает Киев, прямо ответит Москве военным путем. Об этом заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

В интервью Главреду он рассказал, что возможное применение тактического ядерного оружия в Балтийском море обернется Кремлю военным столкновением уже со странами Запада.

По его словам, ряд стран НАТО способны в таком случае ответить России войной.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

"Обстоятельства усилят Украину. Глобальный альянс стран, которые оказывают Киеву колоссальную политическую, военную и экономическую поддержку, примет вызов и проявит солидарность в отношении новой фазы агрессии. Если Кремль уронит ядерный заряд в Балтийское море или пойдет на подрыв коммуникаций под океанами, Запад примет новые решения военного характера и предпримет другие шаги в сфере безопасности. Очевидно, что в такой ситуации группа стран вне мандата НАТО, но в рамках взаимодействия с Альянсом, быстро подготовит ответ", - отметил эксперт.

Смотрите видео, в котором политолог Морозов сделал прогноз о сроках войны РФ против Украины:

Также Александр Морозов уточнил, что речь идет о прямом военном ответе на действия Кремля со стороны стран западного мира.

Напомним, ранее политолог Морозов уточнил, что военный ответ стран Запада России будет включать не только наземную операцию, но и воздушную в виде ракетных ударов. По его мнению, западные страны понимают – в условиях подобной эскалации войны применения таких мер избежать будет нельзя.

Кроме того, Морозов считает, что Путин фактически отстранился от принятия ключевых решений в России и делегировал власть "проектам Кремля". Поэтому у Генштаба оккупантов РФ нет понимания, как в дальнейшем вести войну против Украины.

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