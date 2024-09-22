Вызвало землетрясения до 3,5 балла: что хранилось на взорванном складе в Торопце

Атака на склад боеприпасов в Торопце может серьезно повлиять на оперативную и стратегическую ситуацию, отметил авиационный эксперт.

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Что хранилось на взорванном складе боеприпасов в Торопце / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В Торопце Тверской области России после атаки БПЛА на склад с российскими ракетами были зафиксированы землетрясения магнитудой до 3,5 балла. В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, что именно хранилось на военных складах в городе Торопец.

По его словам, на военных складах могли храниться или запасы снарядов для реактивных систем "Град", или мины калибра 82 мм, которые взорвались после атаки. Другие источники предполагают, что там могли храниться ракеты "Кинжал" и "Искандер", взрыв которых произошел из-за отсутствия надлежащих защитных сооружений, поскольку на строительстве были украдены значительные средства.

"И в итоге Россия осталась без всех этих боеприпасов, чтобы оценить последствия, нужно разобраться, что конкретно взорвалось на военной базе: снаряды калибра 152 мм для реактивных систем залпового огня, северокорейские ракеты KN-23, ракеты для Точки-У или что-то другое", - отмечает он. видео дня

Эксперт также отметил, что взрывы могут иметь серьезное влияние на оперативную или стратегическую ситуацию. Если среди взрывов были "Кинжалы" и "Искандеры", это существенно снизит потенциал российских воздушных ударов по Украине, поскольку именно эти ракеты наносят наиболее разрушительные удары по энергетической инфраструктуре, тогда как Shahed и ракеты Х-101 являются менее мощными на их фоне.

"Если на военной базе в Торопце были взрывы магнитудой всего 3,5 балла, то существенно это не повлияет на линию фронта. В таком случае последствия будут только локальными и проявятся через некоторое время в виде определенного, но не критического дефицита снарядов", - резюмировал Криволап.

Какова дальность украинских дальнобойных ракет / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удар по складам на территории России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 сентября дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по складу боеприпасов и ракет в Тверской области, а также атаковали аэродром "Шайковка" в России.

Авиационный эксперт Константин Криволап предположил, что ВСУ могли использовать дальнобойную ракету-дрон "Паляница" для удара по складу с ракетами в городе Торопец Тверской области.

Также, 21 сентября сообщалось о взрывах в Тихорецком районе Краснодарского края России. После атаки также происходит пожар и детонация на складе боеприпасов, о чем сообщают местные источники и российские СМИ.

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