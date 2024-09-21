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Не просто БпЛА: эксперт назвал оружие, которым ВСУ атаковали склад в Торопце

Руслана Заклинская
21 сентября 2024, 18:04
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Украинская ракета-дрон "Паляница" могла иметь бронебойную часть, которая способна пробить бетонную защиту склада РФ, предположил Константин Криволап.
Не просто БпЛА: эксперт назвал оружие, которым ВСУ атаковали склад в Торопце
Чем Украина атаковала склад с ракетами РФ в Торопце - ответ эксперта / Коллаж: Главред, фото: Maxar, скриншот из видео, 22 ОМБр

ВСУ могли ударить по складу с ракетами в российском городе Торопец Тверской области дальнобойной ракетой-дроном "Паляница". Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

"Скорее всего, это либо Паляница, либо ракета Нептун, у которой тоже газотурбинный двигатель. Однако судя по тому, что Нептун приписан к Военно-морским силам, об участии которых в операции не сообщалось, можно сделать предположение, что били все-таки Паляницей", - пояснил он.

Криволап отметил, что трудно утверждать, могла ли "Паляница" пробить бетонные укрытия "склада мирового уровня", поскольку эта информация закрыта. По его словам, не исключено, что украинская дальнобойная ракета-дрон была оборудована бронебойной частью, которая разрушила бетонную защиту россиян.

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"Я не уверен в том, что Паляница последней версии имеет именно такой вид, как нам показали... Очевидно, что за полгода внешний вид Паляницы уже немного другой. Характеристики боеприпаса, который установлен в этой ракете-дроне, точно нигде не указаны, однако вес боевой части в любом случае не меньше 60-80 килограммов, а возможно, даже и до 100 кг. Украина сделала существенный рывок в развитии боевых частей для различных типов вооружений, и я не исключаю, что Паляница была оборудована бронебойной частью, которая могла пробить защиту из бетона", - отметил Криволап.

Эксперт также отметил, что судя по детонации на складе в Торопце, можно предположить, что россияне там хранили не только снаряды калибра 152 мм, 82-ми мины и снаряды для РСЗО Град калибра 122 мм.

"Очень похоже на взрывы боевой части весом под 500 кг. А полутонники - это ракеты Искандер, Кинжал, северокорейские KN-23", - добавил Криволап.

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удар по складу БК в Торопце - что известно

В ночь на среду, 18 сентября, беспилотники атаковали склад боеприпасов РФ в городе Торопец Тверской области. На складе возник масштабный пожар, который спровоцировал детонацию боеприпасов.

За удар по складу в Торопце взяла ответственность Служба безопасности Украины.

Взрыв был настолько мощным, что вызвал даже землетрясение. Сила толчков достигла 2,8 балла по шкале Рихтера.

Главный редактор Defense Express Олег Катков сообщил, что на уничтоженном складе боеприпасов в Тверской области россияне хранили дефицитные снаряды и баллистические ракеты.

В РФ заявили, что из-за атаки Украины российская армия потеряла десятки солдат. Мощные взрывы могли уничтожить около сотни солдат, которые находились в зоне поражения.

Как сообщал Главред, атака украинских беспилотников на склад с ракетами в Тверской области, по словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, будет иметь значительные последствия на фронте в ближайшие недели.

В результате атаки уничтожено около 30 тысяч тонн боеприпасов, что эквивалентно примерно 750 тысячам снарядов. Это - двух-трехмесячный запас для России.

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