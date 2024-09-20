Тысячи тонн боеприпасов взлетели в воздух: разведка Эстонии об ударе по Торопцу

Последствия атаки ВСУ по арсеналу в Торопце будут заметны в ближайшие недели на фронте, заявил Антс Кивисельг.

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Последствия на фронте заметим в ближайшие недели - разведка Эстонии / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Maxar

Атака украинских БпЛА на склад с ракетами в российском городе Торопец Тверской области будет иметь серьезные последствия на фронте. Они станут заметными в ближайшие недели. Об этом на заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

По его словам, ВСУ совершили удар в момент, когда часть российских боеприпасов еще не переместили в бункеры. Поэтому на вражеском складе возникла цепь взрывов.

Как отметил Кивисельг, в результате атаки взорвалось около 30 тысяч тонн боеприпасов, что эквивалентно примерно 750 тысячам снарядов. Для сравнения, Россия еженедельно выпускает около 10 тысяч снарядов.

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"То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели", - подчеркнул полковник.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии отметил, что украинские силы продолжают удерживать инициативу в Курской области, несмотря на российское контрнаступление.

"В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта - Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории", - добавил Кивисельг.

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Удар по складу БК в Торопце - главное

В ночь на среду, 18 сентября, беспилотники атаковали склад боеприпасов российской армии в городе Торопец Тверской области. В результате взрывов на складе возник масштабный пожар, повлекший детонацию боеприпасов.

Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за удар по складу в Торопце.

Удар был настолько мощным, что вызвал даже землетрясение. Сила толчков достигла 2,8 балла по шкале Рихтера.

Главный редактор Defense Express Олег Катков сообщил, что на уничтоженном складе боеприпасов в Тверской области россияне хранили дефицитные снаряды и баллистические ракеты. Этот склад относится к 107 арсеналу ГРАУ МО РФ и является одним из крупнейших в стране, служа логистическим хабом для армии.

В РФ сообщили о десятках жертв на артиллерийском складе в Торопце Тверской области. Мощные взрывы, произошедшие там, могли уничтожить значительное количество российских военных, находившихся в зоне поражения, где было около сотни солдат.

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