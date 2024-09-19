Удар ракетой или реактивным дроном: чем взорвали арсенал РФ в Торопцах – СМИ

Арсенал ГРАУ армии страны-агрессора РФ в городе Торопец Тверской области могли поразить значительным количеством реактивных дронов, или более мощным образцом украинского ракетного вооружения.
Не исключено, что для атаки применялись отечественные модернизированные ракеты "Нептун", говорится в материале аналитического ресурса Defense Express.
Отмечается, что, учитывая опубликованные снимки места взрывов и оценивая возможный масштаб пожара, вряд ли он был вызван "падением обломков беспилотника", о котором заявляла российская администрация, и на попадание одного или даже нескольких дронов.
Аналитики отмечают, что только после прекращения детонации и ликвидации пожара можно будет судить о масштабах разрушений на 107-м арсенале ГРАУ минобороны РФ возле города Торопец.
Тогда же можно будет говорить и о боеприпасах, которые там хранились - были ли там "Искандеры" и северокорейские KN-23.
В Defense Express добавили, что по арсеналу РФ в Торопцах мог быть нанесен удар большим количеством украинских реактивных дронов-ракет "Паляниця".
Город Торопец - что о нем известно
Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.
В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.
Взрывы в Торопце - последние новости по теме
Ранее в Офисе президента отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области. Михаил Подоляк прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.
Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.
Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.
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