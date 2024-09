Протесты в РФ набирают обороты: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

Власти РФ остерегаются объявления нового этапа мобилизации из-за возможной негативной реакции общества. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

В отчете отмечается, что Кремль не смог полностью подавить локальные протесты, организованные женами мобилизованных российских военных после объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

21 сентября российские оппозиционные источники сообщили, что группа жен мобилизованных солдат протестовала перед штаб-квартирой Министерства обороны РФ, требуя встречи с министром обороны Андреем Белоусовым.

Однако, по данным оппозиционного издания "Мобилизационные новости", провокаторы сорвали протест, оскорбляя женщин и пытаясь их разогнать. Белоусов так и не встретился с протестующими, а издание предположило, что провокаторов могли прислать представители Министерства обороны для подавления акции.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.