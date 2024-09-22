Протесты в РФ набирают обороты: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

Из-за антивоенных протестов Кремль боится объявлять новую волну мобилизации в России, ведь это может дестабилизировать ситуацию в стране, отмечают аналитики.

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Кремль не смог полностью подавить локальные протесты / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org, скриншот из видео

Власти РФ остерегаются объявления нового этапа мобилизации из-за возможной негативной реакции общества. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

В отчете отмечается, что Кремль не смог полностью подавить локальные протесты, организованные женами мобилизованных российских военных после объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

21 сентября российские оппозиционные источники сообщили, что группа жен мобилизованных солдат протестовала перед штаб-квартирой Министерства обороны РФ, требуя встречи с министром обороны Андреем Белоусовым.

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Однако, по данным оппозиционного издания "Мобилизационные новости", провокаторы сорвали протест, оскорбляя женщин и пытаясь их разогнать. Белоусов так и не встретился с протестующими, а издание предположило, что провокаторов могли прислать представители Министерства обороны для подавления акции.

"По оценке ISW, российские власти не желают проводить очередной раунд частичной или всеобщей мобилизации из-за страха президента России Владимира Путина перед общественной реакцией на принудительный призыв в запас", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не планирует объявлять новую волну мобилизации в ближайшее время или в среднесрочной перспективе, поскольку президент Владимир Путин опасается, что это может дестабилизировать его режим. Такие выводы приводит американский Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны РФ продолжает давить на Путина с требованием объявить мобилизацию из-за необходимости пополнения войск и компенсации потерь на фронте. По данным The Wall Street Journal, в начале 2024 года Минобороны уже предлагало Путину мобилизацию, но он отказался от этого шага перед своей инаугурацией.

На решение Путина по мобилизации влияют три ключевых фактора: избежание социальной напряженности, нехватка вооружения для новых военных подразделений и дефицит командных кадров. За первое полугодие 2024 года количество добровольцев для контрактной службы в России существенно уменьшилось, отметил директор компании Defense Express Сергей Згурец.

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