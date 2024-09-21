Боится разозлить россиян: есть 3 фактора, которые влияют на политику Путина по мобилизации

За первое полугодие в России уменьшилось количество желающих заключать контракты и идти на войну.

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Есть 3 фактора, которые влияют на политику Путина по мобилизации, отмечает Згурец/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

На политику российского диктатора Владимира Путина относительно мобилизации в РФ влияют три фактора - нежелание создавать внутреннее социальное напряжение, ограничения по вооружению для новых частей и ограничение командных кадров.

За первое полугодие этого года количество желающих заключать контракты в стране-агрессоре России уменьшилось. Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сообщает "Эспрессо".

"Если оценить возможности России по сбору воинов через заключение контрактов и учесть потери, то сейчас россияне в среднем могут заключать контракты для усиления своей армии или компенсации потерь на уровне 30-35 тысяч, максимум до 40 тысяч личного состава в месяц. Однако за первое полугодие количество желающих заключать контракты в России уменьшилось. То есть желающих идти на войну стало меньше по сравнению с прошлым годом, когда большие выплаты существенно стимулировали заключение контрактов", - отметил Згурец. видео дня

Однако Путин боится объявлять мобилизацию в РФ, чтобы не разозлить россиян, которые могут негативно воспринять такие решения.

"Путин пытается придерживаться стратегии, что война не должна затрагивать большие слои общества, чтобы не вызвать резонансных действий. Он считает, что этим путем сможет протянуть до 2025 года, когда может стать яснее, как действовать российской стороне дальше. Генералы РФ сталкиваются с другой реальностью: несмотря на значительные ресурсы, они сталкиваются с действиями украинской стороны, которая сдерживает российскую оборону", - сказал Згурец.

По его словам, неопределенность действительно влияет на российских генералов, которые ищут простой способ - увеличить численность российского оккупационного войска.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Объявит ли Путин мобилизацию в РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ не будет снижать темп боевых действий в Украине - в ISW назвали серьезный страх Путина. Путин не хочет снижать интенсивность боевых действий российских войск в Украине, но в то же время боится объявлять мобилизацию в РФ.

Также ранее сообщалось, что Путин увеличивает армию России не из-за войны в Украине - в ISW раскрыли истинные причины. Российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии.

В WSJ отмечали, что в России давят на Путина - врага может ждать новая волна мобилизации. Военное командование РФ требует, чтобы Путин снова объявил о мобилизации, однако есть нюанс.

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