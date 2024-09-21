УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Боится разозлить россиян: есть 3 фактора, которые влияют на политику Путина по мобилизации

Алёна Воронина
21 сентября 2024, 04:45
47
За первое полугодие в России уменьшилось количество желающих заключать контракты и идти на войну.
Сергей Згурец, Владимир Путин
Есть 3 фактора, которые влияют на политику Путина по мобилизации, отмечает Згурец/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

На политику российского диктатора Владимира Путина относительно мобилизации в РФ влияют три фактора - нежелание создавать внутреннее социальное напряжение, ограничения по вооружению для новых частей и ограничение командных кадров.

За первое полугодие этого года количество желающих заключать контракты в стране-агрессоре России уменьшилось. Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сообщает "Эспрессо".

"Если оценить возможности России по сбору воинов через заключение контрактов и учесть потери, то сейчас россияне в среднем могут заключать контракты для усиления своей армии или компенсации потерь на уровне 30-35 тысяч, максимум до 40 тысяч личного состава в месяц. Однако за первое полугодие количество желающих заключать контракты в России уменьшилось. То есть желающих идти на войну стало меньше по сравнению с прошлым годом, когда большие выплаты существенно стимулировали заключение контрактов", - отметил Згурец.

видео дня

Однако Путин боится объявлять мобилизацию в РФ, чтобы не разозлить россиян, которые могут негативно воспринять такие решения.

"Путин пытается придерживаться стратегии, что война не должна затрагивать большие слои общества, чтобы не вызвать резонансных действий. Он считает, что этим путем сможет протянуть до 2025 года, когда может стать яснее, как действовать российской стороне дальше. Генералы РФ сталкиваются с другой реальностью: несмотря на значительные ресурсы, они сталкиваются с действиями украинской стороны, которая сдерживает российскую оборону", - сказал Згурец.

По его словам, неопределенность действительно влияет на российских генералов, которые ищут простой способ - увеличить численность российского оккупационного войска.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Объявит ли Путин мобилизацию в РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ не будет снижать темп боевых действий в Украине - в ISW назвали серьезный страх Путина. Путин не хочет снижать интенсивность боевых действий российских войск в Украине, но в то же время боится объявлять мобилизацию в РФ.

Также ранее сообщалось, что Путин увеличивает армию России не из-за войны в Украине - в ISW раскрыли истинные причины. Российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии.

В WSJ отмечали, что в России давят на Путина - врага может ждать новая волна мобилизации. Военное командование РФ требует, чтобы Путин снова объявил о мобилизации, однако есть нюанс.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин Сергей Згурец Мобилизация в России
Реклама

Главное за день

Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибших

Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибших

07:31 Украина
"Индивидуальный почерк Сырского": ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт

"Индивидуальный почерк Сырского": ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт

03:29 Украина
Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

02:54 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает 48957

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

У российской популярной певицы умер молодой сын 6458

У российской популярной певицы умер молодой сын

Превзойдет даже Шубу : нескучный салат из свеклы 5845

Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклы

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум 5467

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум

Последние новости

07:31

Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибших

06:35

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка

06:09

Россия оказались еще более трухлявой: что произошломнение

05:54

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - цепочка неудач, Володеям - прилив энергии

05:31

Невероятная футбольная головоломка: нужно найти странный мяч за 14 секунд

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
04:45

Боится разозлить россиян: есть 3 фактора, которые влияют на политику Путина по мобилизации

04:07

Как пробить унитаз без вантуза: обычная бутылка спасет в самый неожиданный момент

03:32

Объяснение станет сюрпризом: как часто нужно пылесосить дом - точная цифра

03:29

"Индивидуальный почерк Сырского": ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт

Реклама
03:00

Как постирать обувь в стиральной машине: правила, которые сохранят технику

02:54

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

02:00

5 главных ошибок, которые допускают женщины при нанесении губной помады

01:44

Притянете в жизнь чужие проблемы: что нельзя делать 21 сентября - приметы

01:32

Армию РФ сотрут в порошок: экс-шеф ЦРУ об ответке при ядерном ударе по Украине

20 сентября, пятница
23:52

Один скелет: скандальная российская певица экстремально похудела

23:30

Россияне ударили по центру Харькова: много разрушений, пострадали дети

23:11

Украине тайно разрешат бить по РФ ракетами Storm Shadow - The Times

22:41

"Мы взяли их в окружение": ВСУ переиграли врага на важном направлении - Маломуж

22:14

Россия не использует стратегических ракет по Украине: эксперт заявил о ядерном ударе

22:04

РФ ударила по образовательному центру в Днепре: разбиты авто, есть пострадавшие

Реклама
21:54

Плакали в жилетку РФ: Будапешт пошел на рисковый шаг, несмотря на трения с ЕС

21:34

F-16 мог попасть в "облако обломков": СМИ узнали причину катастрофы истребителя

20:59

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика

20:59

Россияне заминировали дамбы: Свитан раскрыл новый циничный план оккупантов

20:20

Тысячи тонн боеприпасов взлетели в воздух: разведка Эстонии об ударе по Торопцу

20:17

Путин отменяет поездку к Эрдогану: в какой важной сделке Анкара отказала РФ

19:57

Украина скоро получит списанные танки Abrams от Австралии: в СМИ раскрыли детали

19:49

Нестандартные, но действенные лайфхаки: как заточить нож без точилки

19:46

Пострадали здания россиян: в РФ за одну ночь произошло аж три землетрясения

19:33

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди

19:21

Три вопроса с "критическим значением": Зеленский провел "важную Ставку"

19:02

Кто-то слышал о красных линиях Запада?мнение

18:54

ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России: в Defense Express раскрыли потери

18:53

Сил не хватает: оккупанты из РФ паникуют из-за потери инициативы на фронте

18:27

Украину накроет аномальное тепло: синоптик удивила прогнозом на октябрь и ноябрь

18:17

Его родные на Луганщине: умер звезда "Лиги смеха"

18:10

Не срок годности: какой символ указывает, сколько можно использовать косметику

18:01

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

17:40

Антикоррупционер Шабунин из-за скандала с джипом для ВСУ пересел на метро – СМИ

17:40

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

Реклама
17:23

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:22

"Страшные вещи": предательница Анна Седокова смертельно больна

17:13

Почему в Польше нельзя употреблять слово "чашка" и добавлять в суп картофель

17:01

Можно ли отмыть унитаз колой: эксперимент показал удивительный результатВидео

16:51

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум

16:48

"Решаем все в мелочах": Светлана Билоножко высказалась о своей невестке

16:45

ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ: Снегирев заявил о прорыве

16:44

Харрис сделала важное заявление насчет Украины накануне встречи с Зеленским

16:38

Ассия Ахат поделилась свежими фото: как изменилась скрипачка

16:22

РФ массово бросает в штурмы технику и пехоту: враг рвется к Курахово - DeepState

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять