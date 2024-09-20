УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

Руслана Заклинская
20 сентября 2024, 17:23
78
Президент ЕК назвала приоритеты по поддержке энергетической инфраструктуры Украины.
В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла 'зимний план' для Украины
Литва разбирает ТЭЦ для восстановления энергетики Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

В Литве продолжается демонтаж тепловой электростанции (ТЭЦ) для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Литовскую ТЭЦ частями передадут и отстроят уже в Украине. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, Евросоюз уже выделил около 2 миллиардов евро для поддержки украинской энергетики. Среди материальной поддержки, которую предоставили страны-члены ЕС, - 10 тысяч трансформаторов и генераторов.

"Также в Литве разбирается целая ТЭЦ, чтобы передать ее частями Украине. И будет еще больше помощи. Вчера я объявила пакет поддержки в размере почти 160 млн евро для ремонта и предоставления аварийного зимнего оборудования. 100 млн из этих средств - из доходов от замороженных российских активов", - сказала фон дер Ляйен.

видео дня

План на зиму для Украины

Президент Еврокомиссии также раскрыла план на зиму для Украины. Он базируется на трех приоритетах.

Первый - ремонт поврежденной инфраструктуры, с целью восстановления 2,5 гигаватт энергетических мощностей, что будет соответствовать примерно 15% потребностей Украины зимой.

Второй приоритет - продолжение интеграции украинской электросети с европейской, что позволит экспортировать до 2 гигаватт электроэнергии.

"Это покроет около 12% потребностей страны на зиму", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, эти меры могут удовлетворить до 25% зимних потребностей Украины, дополняя собственное производство страны. Третьим приоритетом является стабилизация энергоснабжения внутри страны.

"Мы работаем над обеспечением устойчивых поставок энергии в пределах Украины, несмотря на российские атаки на крупные инфраструктурные объекты", - отметила она.

Кто такая Урсула фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину - вопрос энергетики

Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября посетила Киев, это ее восьмой визит в Украину. В Twitter она отметила, что приезд происходит накануне отопительного сезона, когда Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру.

Во время официального визита глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Украине кредита до 35 миллиардов евро от Европейского Союза. Этот кредит является частью обязательств G7, направленных на поддержку Украины в условиях постоянных атак России.

Как сообщал Главред, на 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ резолюция "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине" была одобрена 65 голосами, соавторами которой выступили 52 страны-члена. В документе подтверждается, что украинские атомные станции, включая Запорожскую АЭС, должны функционировать под суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу российских военных и другого персонала с ЗАЭС.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Литва свет Урсула фон дер Ляйен ТЭЦ энергетика
Реклама

Главное за день

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

18:01 Украина
Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

17:40 Украина
В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится 18156

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию 6249

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой 6169

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

Самый большой котел : ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир 4528

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

Последние новости

18:01

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

17:40

Антикоррупционер Шабунин из-за скандала с джипом для ВСУ пересел на метро – СМИ

17:40

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

17:23

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:22

"Страшные вещи": предательница Анна Седокова смертельно больна

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
17:13

Почему в Польше нельзя употреблять слово "чашка" и добавлять в суп картофель

17:01

Можно ли отмыть унитаз колой: эксперимент показал удивительный результатВидео

16:51

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум

16:48

"Решаем все в мелочах": Светлана Билоножко высказалась о своей невестке

Реклама
16:45

ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ: Снегирев заявил о прорыве

16:44

Харрис сделала важное заявление насчет Украины накануне встречи с Зеленским

16:38

Ассия Ахат поделилась свежими фото: как изменилась скрипачка

16:22

РФ массово бросает в штурмы технику и пехоту: враг рвется к Курахово - DeepState

16:21

Без царапин и разводов: чем отмыть лобовое стекло

16:00

Вино будет круче, чем в Италии: когда и как обрезать виноград для урожая осенью

15:59

РФ ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и пострадавшие, повреждено гражданское судно

15:57

Меган запретила: леди Виктория рассказала, как Маркл держит Гарри на коротком поводке

15:41

Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

15:39

Церковный праздник 21 сентября: что запрещено делать на обретение мощей святого Димитрия

15:39

Чем отмыть электрический чайник снаружи: очень хороший способВидео

Реклама
15:37

Метод на миллион: откуда берутся мошки на фруктах и как от них избавиться

15:24

Открыта охота: Алсу мастерски мстит бывшему мужу за измену

15:19

Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали

15:00

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

14:52

Десятки килограммов взрывчатки: чем ударили по ракетному арсеналу в РФ – экспертВидео

14:37

Котик спрятался в комнате: найти его за 6 секунд смогут только люди с "орлиным зрением"

14:29

Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

14:23

Что означает слово "дрипає": мало кто знает правильный ответВидео

14:18

Счастье будет литься рекой: как правильно вешать подкову в доме

14:15

Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

14:13

"С октября по декабрь без промедлений": Зеленский рассказал о своем плане победыВидео

13:56

Как прочистить сильный засор в раковине: легкий способ, о котором знают единицыВидео

13:54

В Украине ограничили использование Telegram: кого это касается

13:53

РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке – офицер НацгвардииВидео

13:37

Из-за сториз: в Грузии убили популярную трансгендерную модель

13:36

Вкусно и необычно: рецепт варенья из темного винограда

13:36

Не зависит от породы: сколько раз в день кормить собаку - точная цифраВидео

13:22

Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклыВидео

13:21

Почему "ничего не делать" полезно: эксперимент поразил всех

12:55

Угроза круглосуточных атак: РФ наращивает производство дронов Shahed – ЦПД

Реклама
12:30

В Киеве ухудшился воздух: власти обратились к местным жителям с серьезным заявлением

12:30

Как наточить лезвия машинки для стрижки волос: простой, но эффективный способВидео

12:22

За одним столом с РФ: в Италии высказались об окончании войны в Украине

12:20

Как заморозить кабачки кружочками, лапшой и на оладьи: лайфхак от диетолога

12:17

"Решил через суд добиться": в РФ хотят лишить Лайму Вайкуле последнего

11:52

"Отвод ВСУ": бывший шеф ЦРУ назвал главный недостаток Курской операцииВидео

11:30

Повестки начали рассылать "Укрпочтой": кто может получить их первыми

11:29

Отключений света в Украине зимой не будет: в правительстве назвали базовый сценарий - СМИ

11:27

У российской популярной певицы умер молодой сын

10:52

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Кроликам - срыв, Крысам - гора проблем

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять