В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла 'зимний план' для Украины

Президент ЕК назвала приоритеты по поддержке энергетической инфраструктуры Украины.

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Литва разбирает ТЭЦ для восстановления энергетики Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

В Литве продолжается демонтаж тепловой электростанции (ТЭЦ) для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Литовскую ТЭЦ частями передадут и отстроят уже в Украине. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, Евросоюз уже выделил около 2 миллиардов евро для поддержки украинской энергетики. Среди материальной поддержки, которую предоставили страны-члены ЕС, - 10 тысяч трансформаторов и генераторов.

"Также в Литве разбирается целая ТЭЦ, чтобы передать ее частями Украине. И будет еще больше помощи. Вчера я объявила пакет поддержки в размере почти 160 млн евро для ремонта и предоставления аварийного зимнего оборудования. 100 млн из этих средств - из доходов от замороженных российских активов", - сказала фон дер Ляйен. видео дня

План на зиму для Украины

Президент Еврокомиссии также раскрыла план на зиму для Украины. Он базируется на трех приоритетах.

Первый - ремонт поврежденной инфраструктуры, с целью восстановления 2,5 гигаватт энергетических мощностей, что будет соответствовать примерно 15% потребностей Украины зимой.

Второй приоритет - продолжение интеграции украинской электросети с европейской, что позволит экспортировать до 2 гигаватт электроэнергии.

"Это покроет около 12% потребностей страны на зиму", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, эти меры могут удовлетворить до 25% зимних потребностей Украины, дополняя собственное производство страны. Третьим приоритетом является стабилизация энергоснабжения внутри страны.

"Мы работаем над обеспечением устойчивых поставок энергии в пределах Украины, несмотря на российские атаки на крупные инфраструктурные объекты", - отметила она.

Кто такая Урсула фон дер Ляйен? Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину - вопрос энергетики

Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября посетила Киев, это ее восьмой визит в Украину. В Twitter она отметила, что приезд происходит накануне отопительного сезона, когда Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру.

Во время официального визита глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Украине кредита до 35 миллиардов евро от Европейского Союза. Этот кредит является частью обязательств G7, направленных на поддержку Украины в условиях постоянных атак России.

Как сообщал Главред, на 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ резолюция "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине" была одобрена 65 голосами, соавторами которой выступили 52 страны-члена. В документе подтверждается, что украинские атомные станции, включая Запорожскую АЭС, должны функционировать под суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу российских военных и другого персонала с ЗАЭС.

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