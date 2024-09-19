УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

Анна Косик
19 сентября 2024, 12:40
215
Военное командование РФ требует, чтобы Путин снова объявил о мобилизации, однако есть нюанс.
В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ
Путин не хочет рисковать своим режимом, несмотря на острую потребность в мобилизации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Министерство обороны страны-агрессора России давит на кремлевского диктатора Владимира Путина относительно решения об объявлении новой волны мобилизации в РФ. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Москве, причиной этого является необходимость привлечь дополнительные войска и компенсировать потери на украинском поле боя.

Еще в начале 2024 года в Минобороны предлагали Путину провести новую мобилизацию, но он отказался идти на такой шаг прямо перед своей инаугурацией.

Путин настоял на привлечении добровольцев, подписывающих контракты, а летом попытался увеличить численность собственной армии за счет увеличения выплат. Новобранцам начали предлагать единовременную выплату до 400 тысяч рублей.

видео дня

Однако это, похоже, не помогло, ведь Министерство обороны уже во главе не с Шойгу, а с Белоусовым, снова испытывает недостаток личного состава и, соответственно, не может организовать контрнаступление для возвращения территорий Курщины.

Усиливает давление на кремлевского диктатора и то, что ВСУ нанесли агрессору миллионные потери, которые тоже нужно пополнять. Поэтому проблема мобилизации становится все более острой.

При этом в Кремле опасаются, что новая волна может нарушить восприятие войны в Украине обществом внутри страны, что станет политически рискованным для Путина.

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Мобилизация в России - что известно

Напомним, что вопрос резервов и пополнения личного состава в армии РФ начал подниматься еще несколько месяцев назад. Несмотря на большие ресурсы страны-агрессора России, найти желающих воевать в Украине Кремлю в необходимых темпах без объявления мобилизации не удается. Однако и сама мобилизация создает немалые риски для РФ.

Ранее бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал Главреду, что в стране-агрессоре России планируют мобилизовать примерно 800 тысяч человек или даже больше.

Накануне он утверждал, что Генеральный штаб России и военные комиссариаты уже получили приказ подготовиться к мобилизации. Однако новую волну в РФ пока так и не объявили.

Читайте также о ситуации в России:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин Мобилизация в России
Реклама

Главное за день

"Нужно уменьшать": в Раде высказались насчет снижения границ призывного возраста

"Нужно уменьшать": в Раде высказались насчет снижения границ призывного возраста

12:59 Украина
В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

12:40 Мир
В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

12:27 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки 72626

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 54487

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни 32223

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ 30165

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Последние новости

13:36

Зачем бобры строят плотины: в чем секрет природных инженеров

13:21

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

13:19

Что стоит за нашумевшими "планами" Шольца и Бразилии по Украине: эксперт дал оценкуВидео

13:10

Запретили лежать: Ахеджакова оказалась в больнице с серьезным диагнозом

12:59

"Нужно уменьшать": в Раде высказались насчет снижения границ призывного возраста

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:44

"Моложе и красивее": Валерий Залужный показал, как сейчас выглядит

12:40

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

12:39

Растения, которые не боятся холода: топ-7 морозостойких цветов для сада

12:27

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

Реклама
12:02

Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске

12:00

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

11:52

"Реалистичная цель": в ЕС назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

11:48

При поддержке "оси зла" Россия будет готова к войне с НАТО уже к 2030 году - прогноз

11:37

Не могли решить даже родители: задача для 7-летних детей "порвала" Сеть

11:12

Польша может давить на Киев через ЕС: СМИ узнали, чего хочет Варшава

11:06

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Козлам - препятствия, Свиньям - стресс

11:00

В Польше хотят "передать" Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД

10:53

РФ начала активное наступление: военный раскрыл тяжелую ситуацию на Купянском направлении

10:45

Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы - Reuters

10:33

Пользователи "Киевстар" массово жалуются на сбой в сети: что известноФото

Реклама
10:33

Скандальная блогерша Верба со сложностями родила первенца

10:31

Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

10:09

Сбежал прямо "из-под носа" следствия: депутата Одарченко объявили в розыск

10:03

"Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах

09:44

"Убита горем": бывшая жена Кличко раскрыла подробности смерти родного брата

09:43

Субсидии на коммуналку на стоп: кого из украинцев лишат льгот

09:40

Атака на Торопец стала переломным моментом: в Forbes назвали худший сценарий для РФ

09:37

Удар ракетой или реактивным дроном: чем взорвали арсенал РФ в Торопцах – СМИ

09:35

Запасов хватило бы на полтора года войны: в ВСУ рассказали об ударе по арсеналу в ТоропцеФото

09:08

Путинисты Наташа Королева и Тарзан пытались избавится от невестки-стриптизерши - росСМИ

09:00

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада

08:45

На Украину летело 46 воздушных целей: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

08:40

В прямом бою с врагом погиб командир спецназа Евгений Лемешенко

08:37

РФ продвинулась у пяти населенных пунктов: в DeepState назвали направления

08:30

ВСУ расширили плацдарм на Курщине, а РФ продвигается на другом горячем направлении

08:00

Три сценария ядерных испытаний Путинамнение

07:50

Зеленский в США встретится с Харрис и Трампом: о чем будут говорить

07:41

"От тел ничего не осталось": в РФ пишут о десятках жертв на складах в Торопце

06:50

РФ дважды за ночь обстреляла Харьков: оккупанты ударили по городу тремя КАБами

06:35

Только гений найдет ключ за 7 секунд: загадка, которая затмит своей сложностью

Реклама
06:10

Выборы в США и миграция: что ждет мирмнение

05:48

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

05:15

Мало кто догадывается: что означает оранжевая точка на экране телефона

04:45

У РФ другой приоритет: аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину

04:06

РФ готовит масштабный удар по Украине: ВСУ оттягивают время до прибытия ПВО

03:32

Захват Курчатова и Курской АЭС: Рустамзаде оценил шансы ВСУ

03:00

Молодец среди овец, а среди собачек найти овцу трудно: суперовая головоломка

02:30

Известная украинская актриса рассказала, готова ли служить на фронте

01:30

Арсенал ГРАУ взлетел на воздух: чем взорвали склады РФ в Торопце – мнение

00:05

РФ перешла в оборону на Харьковщине: оккупантов отрезали от логистики - ВСУ

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять