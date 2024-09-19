В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

Военное командование РФ требует, чтобы Путин снова объявил о мобилизации, однако есть нюанс.

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Путин не хочет рисковать своим режимом, несмотря на острую потребность в мобилизации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Министерство обороны страны-агрессора России давит на кремлевского диктатора Владимира Путина относительно решения об объявлении новой волны мобилизации в РФ. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Москве, причиной этого является необходимость привлечь дополнительные войска и компенсировать потери на украинском поле боя.

Еще в начале 2024 года в Минобороны предлагали Путину провести новую мобилизацию, но он отказался идти на такой шаг прямо перед своей инаугурацией.

Путин настоял на привлечении добровольцев, подписывающих контракты, а летом попытался увеличить численность собственной армии за счет увеличения выплат. Новобранцам начали предлагать единовременную выплату до 400 тысяч рублей.

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Однако это, похоже, не помогло, ведь Министерство обороны уже во главе не с Шойгу, а с Белоусовым, снова испытывает недостаток личного состава и, соответственно, не может организовать контрнаступление для возвращения территорий Курщины.

Усиливает давление на кремлевского диктатора и то, что ВСУ нанесли агрессору миллионные потери, которые тоже нужно пополнять. Поэтому проблема мобилизации становится все более острой.

При этом в Кремле опасаются, что новая волна может нарушить восприятие войны в Украине обществом внутри страны, что станет политически рискованным для Путина.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Мобилизация в России - что известно

Напомним, что вопрос резервов и пополнения личного состава в армии РФ начал подниматься еще несколько месяцев назад. Несмотря на большие ресурсы страны-агрессора России, найти желающих воевать в Украине Кремлю в необходимых темпах без объявления мобилизации не удается. Однако и сама мобилизация создает немалые риски для РФ.

Ранее бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал Главреду, что в стране-агрессоре России планируют мобилизовать примерно 800 тысяч человек или даже больше.

Накануне он утверждал, что Генеральный штаб России и военные комиссариаты уже получили приказ подготовиться к мобилизации. Однако новую волну в РФ пока так и не объявили.

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