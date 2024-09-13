Путин объявит мобилизацию: ВСУ могут создать для врага катастрофические условия

Сейчас в России пытаются привлечь на фронт как можно больше контрактников за счет денежных выплат.

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У Путина может не остаться других вариантов, кроме объявления мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Викимедия, pixabay

Вопрос резервов и пополнения личного состава в армии РФ начал подниматься несколько месяцев назад. Несмотря на большие ресурсы страны-агрессора России, найти желающих воевать в Украине Кремлю в необходимых темпах без объявления мобилизации не удается.

В конце концов, Путин может пойти на такой шаг, как новая мобилизационная волна в России, однако для этого нужны предпосылки. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военный эксперт Ян Матвеев.

"Мы видим совершенно дикие случаи попыток привлечь как можно больше контрактников, буквально людям даже доплачивают за то, что они приводят своих друзей, там записывают и так далее", - отметил он. видео дня

Повышенные выплаты за контрактную службу - лучшее доказательство того, что большого потока желающих воевать в России нет. Поэтому, когда РФ придется объявлять новую волну мобилизации, отбор будет очень жесткий и воевать пойдут те, кто не хочет.

"Но пока нет такого ощущения, что вот эта мобилизация, вторая волна, понадобится очень срочно. Все-таки я сторонник того, что Путин пойдет на этот шаг, только если ВСУ создаст для российской армии какие-то катастрофические условия", - добавил Матвеев.

По его мнению, подобным этому критическому моменту стала Курская операция ВСУ. Эксперт был убежден, что Кремль может решиться на мобилизацию, однако оккупанты решили, что сейчас резервов у них достаточно.

Если же украинские силы проведут еще одну операцию, личного состава оккупационной армии вряд ли будет достаточно, тогда и можем ожидать решения о второй волне.

Кто такой Ян Матвеев? Ян Матвеев - политолог, военный эксперт и блогер. Ранее работал в мультимедийной компании "EUROSPORT" автором текстов и редактором.

Мобилизация в России - что известно

Ранее сообщалось, что Россия может попытаться привлечь более 200 тысяч военных. В то же время радикальные военные корреспонденты утверждают, что для победы в войне россиянам необходимо мобилизовать от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек, и вероятно, Минобороны РФ попытается мобилизовать 500 тысяч.

Эксперт Алексей Гетьман накануне заявил, что качество новобранцев в российскую оккупационную армию будет значительно хуже по сравнению с первой волной мобилизации. Однако впоследствии мобилизованные научатся.

Напомним, российские власти, понимая всю сложность ситуации в войне против Украины, а также испытывая недостаток ресурсов, мобилизуют на фронт бездомных из Сибири, а также выходцев из других, в частности, бедных стран.

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