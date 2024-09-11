В России дети дотла сожгли военный вертолет Ми-8: обещали вознаграждение 5 млн рублей

Школьники проникли на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе.

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В России подростки сожгли военный вертолет / коллаж: Главред, фото: unsplash, Telegram

В ночь на 11 сентября, в российском Ноябрьске двое школьников, 13 и 14 лет, сожгли многоцелевой вертолет Ми-8. Им обещали за это "задание" 5 миллионов рублей.

Школьники проникли на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе. После этого они облили вертолет горючей жидкостью и со второй попытки подожгли сигаретами. Из-за взрыва жидкости один из парней получил сильные ожоги лица, передает Telegram-канал BAZA.

После побега с аэродрома - обоих поймали уже в течение часа.

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"В итоге ребятам сильно обожгло лицо, поэтому отбежав немного от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу. Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост", - пишет канал.

В России дети сожгли военный самолет / скриншот: t.me/glavredinfo

Во время разговора с правоохранителями, школьники рассказали, что им якобы обещали за поджог вертолета 5 миллионов рублей(2,24 млн гривен).

Более того, они также признались и в том, что только на днях подожгли башню сотовой связи, за что получили 30 тысяч рублей (13,49 тысячи гривен). Также известно, что отец одного из школьников сейчас воюет против Украины.

Что за вертолет Ми-8? Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

Уничтожение российских самолетов

Напомним, что ВСУ уничтожили российский Су-34 в Курской области. На территории Курской области, во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

ГУР масштабно атаковало аэродром "Саваслейка". В результате атаки уничтожено три самолета, еще пять получили повреждения. По данным ГУР, в результате атаки был уничтожен самолет МиГ-31К/И и два самолета Ил-76. Также украинские защитники повредили около пяти самолетов, вероятно МиГ-31К/И.

Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34. Министерство обороны страны-агрессора заявило, что экипажу самолета удалось катапультироваться. В Минобороны РФ также уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта.

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