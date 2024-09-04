Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе

Поздно вечером 4 августа Россия подняла в небо пару стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Самолеты взлетели с аэродрома "Оленья". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья", - предупредили в Воздушных силах.
По данным военных, российские бомбардировщики движутся в южном направлении.
Около 23:35 тревога из восточных областей Украины распространилась на Киевскую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую, Николаевскую и Херсонскую. В этих областях существует угроза ударов баллистическими ракетами с северо-восточного направления.
Вражеские БпЛА движутся над Украиной
В то же время в небе над Украиной фиксируют вражеские беспилотники. Как отмечают Воздушные силы, несколько групп российских БпЛА движутся из Донецкой области на Харьковщину. Также несколько групп вражеских дронов направляются из Сумской и Полтавской областей на Черниговщину.
"Несколько беспилотников в пригороде Полтавы", - отметили в ВС.
Новые группы ударных БпЛА с Херсонщины заходят в направлении Николаевской области, уточнили Воздушные силы в 23:36.
Атака России по Львову 4 августа - что известно
Напомним, в ночь на 4 сентября Россия нанесла удар по Львову. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в результате удара в районе главного вокзала вспыхнули жилые дома.
Одна из ракет попала в жилой дом, где жила семья Базилевичей. Садовый рассказал, что после атаки выжил только Ярослав Базилевич, а его жена и три дочери - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли.
По словам очевидца, мужчине удалось чудом выжить. Находясь вместе с семьей на лестничной клетке, Ярослав Базилевич пошел взять воды в квартиру, именно это его спасло.
Как сообщал Главред, спасательные работы во Львове завершены. По данным ГСЧС, удалось спасти 12 человек, 53 получили ранения. К сожалению, погибло 7 человек, среди которых двое детей в возрасте 7 и 14 лет.
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