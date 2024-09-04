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Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе

Руслана Заклинская
4 сентября 2024, 23:32
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В небе над Украиной движутся несколько групп российских беспилотников, существует вероятность ударов, предупредили Воздушные силы.
Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе
Россия подняла в небо два борта Ту-22 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org, скриншот

Поздно вечером 4 августа Россия подняла в небо пару стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Самолеты взлетели с аэродрома "Оленья". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья", - предупредили в Воздушных силах.

По данным военных, российские бомбардировщики движутся в южном направлении.

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Около 23:35 тревога из восточных областей Украины распространилась на Киевскую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую, Николаевскую и Херсонскую. В этих областях существует угроза ударов баллистическими ракетами с северо-восточного направления.

Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе
Самолеты, которыми Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Вражеские БпЛА движутся над Украиной

В то же время в небе над Украиной фиксируют вражеские беспилотники. Как отмечают Воздушные силы, несколько групп российских БпЛА движутся из Донецкой области на Харьковщину. Также несколько групп вражеских дронов направляются из Сумской и Полтавской областей на Черниговщину.

"Несколько беспилотников в пригороде Полтавы", - отметили в ВС.

Новые группы ударных БпЛА с Херсонщины заходят в направлении Николаевской области, уточнили Воздушные силы в 23:36.

Атака России по Львову 4 августа - что известно

Напомним, в ночь на 4 сентября Россия нанесла удар по Львову. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в результате удара в районе главного вокзала вспыхнули жилые дома.

Одна из ракет попала в жилой дом, где жила семья Базилевичей. Садовый рассказал, что после атаки выжил только Ярослав Базилевич, а его жена и три дочери - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли.

По словам очевидца, мужчине удалось чудом выжить. Находясь вместе с семьей на лестничной клетке, Ярослав Базилевич пошел взять воды в квартиру, именно это его спасло.

Как сообщал Главред, спасательные работы во Львове завершены. По данным ГСЧС, удалось спасти 12 человек, 53 получили ранения. К сожалению, погибло 7 человек, среди которых двое детей в возрасте 7 и 14 лет.

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