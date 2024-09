РФ не будет снижать темп боевых действий в Украине: в ISW назвали серьезный страх Путина

Путин не хочет снижать интенсивность боевых действий российских войск в Украине, но в то же время боится объявлять мобилизацию в РФ.

Страна-агрессор Россия хочет достичь "решающей победы" в войне против Украины до 2026 года, при этом не объявляя мобилизации в РФ. Глава Кремля Владимир Путин не спешит пополнять запасы российской оккупационной армии за счет новой живой силы, потому что боится внутреннего недовольства внутри страны-агрессора.

Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в своем отчете. Они обратили внимание, что к намеченному Кремлем времени у РФ может ухудшиться способность поддерживать военные усилия против Украины из-за экономических и силовых ограничений.

В ISW напомнили, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что Россия считает 2025 год поворотным, ведь продолжение боевых действий до начала 2026 года серьезно ударит по РФ. По словам Буданова, в стране-агрессоре может ухудшиться экономическая и социально-политическая ситуация уже к середине 2025 года, и также возрастут трудности с набором в армию.

Но Путин по-прежнему не готов объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за страха внутреннего недовольства в России и возможно и в дальнейшем будет давать указания российскому минобороны продолжать текущие усилия по скрытой мобилизации, пока не будет сильного отставания от оперативных потребностей российской оккупационной армии, которая вторглась в Украину.

В то же время, по словам аналитиков, Путин не хочет соглашаться снижать интенсивность боевых действий российских войск в Украине.

"Остается неясным, ответит ли Путин новым раундом мобилизации, если столкнется с новым кризисом, аналогичным или более серьезным, чем кризис, с которым Кремль столкнулся осенью 2022 года, поскольку инвестиции РФ в развитие системы формирования вооруженных сил, военной экономики и международных оборонных отношений за последние два года значительно выросли и, вероятно, продолжат расти до 2026-го", - считают в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 16 сентября состоялась массированная атака РФ на Киев - в районе столицы было сбито почти два десятка "Шахедов". Это была восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев с начала сентября. В отличие от последних атак, эта была массированной.

Также стало известно, что в ночь на 16 сентября силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину. Три вражеских беспилотника были локально потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

Ранее в ISW отмечали, что РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины. Страна-агрессор все больше будет зависеть от иностранных партнеров.

