Орбакайте сбежала под крыло к Пугачевой после высказываний о войне

Кристину Орбакайте застукали с Аллой Пугачевой на прогулке на Кипре.

https://glavred.info/starnews/orbakayte-sbezhala-pod-krylo-k-pugachevoy-posle-vyskazyvaniy-o-voyne-10663040.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Как выглядели певицы во время прогулки

Кто был рядом с ними еще

Российская певица Кристина Орбакайте, которая недавно высказалась о войне в Украине, засветилась в гостях у своей матери Аллы Пугачевой.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, певиц заметили в Лимасоле, где в последнее время живет 76-летняя Алла Борисовна.

видео дня

Орбакайте с Аллой Пугачевой на Кипре / Фото Стархит

Поклонники артисток заметили их у концертного зала на 700 человек, где у Орбакайте намечено выступление. Пугачева была одета в широкие белые штаны и темно-зеленую рубашку, а сама Орбакайте надела джинсы и бежевый свитер.

Кристина Орбакайте живет в США / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кроме того, Орбакайте сопровождал ее супруг и дочь Клавдия.

Рядом со звездным семейством не было юмориста Максима Галкина, который находится в гастрольном туре по Германии.

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.

А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред