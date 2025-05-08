Орбакайте сбежала под крыло к Пугачевой после высказываний о войне

Кратко:
- Как выглядели певицы во время прогулки
- Кто был рядом с ними еще
Российская певица Кристина Орбакайте, которая недавно высказалась о войне в Украине, засветилась в гостях у своей матери Аллы Пугачевой.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, певиц заметили в Лимасоле, где в последнее время живет 76-летняя Алла Борисовна.
Поклонники артисток заметили их у концертного зала на 700 человек, где у Орбакайте намечено выступление. Пугачева была одета в широкие белые штаны и темно-зеленую рубашку, а сама Орбакайте надела джинсы и бежевый свитер.
Кроме того, Орбакайте сопровождал ее супруг и дочь Клавдия.
Рядом со звездным семейством не было юмориста Максима Галкина, который находится в гастрольном туре по Германии.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.
А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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