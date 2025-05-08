"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

Вкратце:
- Наталка Денисенко сейчас проходит через развод
- В день суда артистка поделилась эмоциями
8 мая состоялось судебное заседание по делу о разводе украинских актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика. За несколько дней до этого Денисенко, которая открыто не комментирует расставание с мужем, в своем блоге в Instagram опубликовала ролик, на котором ее буквально поливали грязью и даже били по лицу.
Таким образом артистка хотела показать, что переживает публичный человек в душе, когда внешне от него всегда требуют улыбок. В день суда эта история Наталки получила продолжение.
Она поблагодарила подписчиков за поддержку, и призналась, что сейчас переживает очень тяжелое время, о событиях которого она не может говорить вслух. "Сейчас один из самых сложных периодов в моей жизни, у меня нет возможности рассказать все, но таким видео у меня есть сила сказать вам про важное! Про важность света души, про критическое мышление. Потому что не всегда все в нашей жизни может выглядеть очевидно", - написала Наталка Денисенко.
Вероятно, хейт, о котором говорит актриса через видео, связан с ее разводом с Андреем Фединчиком. По слухам именно Денисенко стала инициатором развода - у нее якобы появился другой мужчина пока муж был на службе в ВСУ.
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Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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