"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

Кратко:
- Россияне обозлились на Софию Ротару
- Что они о ней говорят
Российская светская львица Алена Кравец, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказалась о певице Софии Ротару.
Напомним, Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину после начала полномасштабной войны.
Как высказалась Кравец пропагандистским росСМИ, олигархи страны-террориста больше не хотят приглашать певицу на корпоративы, хотя ранее обожали ее.
"Денег она заработала много: может позволить себе отдыхать на заслуженной пенсии. Раньше ей звонил Игорь Крутой, приглашал то на "Новую волну", то на "Песню года"... Но сейчас она не хочет, как я поняла, публичности", – сказала путинистка.
Теперь же, по словам Кравец, Ротару перестала пользоваться спросом.
"София Михайловна хоть четко свою позицию не обозначала, но все понимают, что она из Украины. К тому же все помнят интервью сестры певицы, где она рассказывала, как семья передавала помощь украинским боевикам. Потом, правда, сестра сказала, что этого интервью она не давала. Но это как в том анекдоте: "Ложки нашли, а осадок остался", — поделилась светская львица.
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София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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