Почти 33 млн гривен: София Ротару избавилась от элитной недвижимости с Москве

Кратко:
- Около 30 лет Ротару владела квартирой в москве
- Последний год артистка занималась продажей имущества в стране-агрессоре
Украинская певица София Ротару в 90-ых получила в дар трехкомнатную квартиру в элитном районе столицы страны-оккупанта. Последние годы жилище пустовало, и артистка решила от него избавиться, чтобы отсечь любые связи с рф.
В вялотекущем режиме торги происходили на протяжении последних 5 лет. Активно показывать и заниматься поиском покупателя на квартиру площадью 121 квадратный метр с видом на Московский зоопарк София Михайловна через посредников начала в прошлом году.
Недавно ее попытки увенчались успехом, сообщают росСМИ. Ротару сперва переписала жилье на своего сына Руслана Евдокименко. Позже ей предложили 795 тыс. долларов за квартиру, и она согласилась. Изначальная цена была более 900 тыс., но ее пришлось снизить для ускорения продажи.
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Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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